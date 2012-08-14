Безкоштовні візи у Польщу можуть з’явитись у вересні
14:16, 14 серпня 2012Політика
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У Міністерстві закордонних справ України очікують, що угода між Україною та Польщею щодо скасування оплати оформлення національних віз набере чинності вже у вересні цього року.
Дикусаров каже, що МЗС сподівається
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в МЗС заявив речник МЗС Олександр Дикусаров.
Він нагадав, що 8 серпня постановою Кабінету міністрів була затверджена відповідна угода між урядами України та Польщі.
Як сказав О.Дикусаров, положення угоди скасовують оплату за оформлення національних довгострокових віз для громадян України та Польщі, які мають перебувати на території держави іншої сторони три місяці, але не більше одного року.
О.Дикусаров додав, що угода набирає чинності після проведення всіх внутрішньодержавних процедур.
«Ми очікуємо, що ця угода набере чинності у вересні цього року», - сказав він.
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