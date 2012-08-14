Безкоштовні візи у Польщу можуть з’явитись у вересні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в МЗС заявив речник МЗС Олександр Дикусаров.

Він нагадав, що 8 серпня постановою Кабінету міністрів була затверджена відповідна угода між урядами України та Польщі.

Як сказав О.Дикусаров, положення угоди скасовують оплату за оформлення національних довгострокових віз для громадян України та Польщі, які мають перебувати на території держави іншої сторони три місяці, але не більше одного року.

О.Дикусаров додав, що угода набирає чинності після проведення всіх внутрішньодержавних процедур.

«Ми очікуємо, що ця угода набере чинності у вересні цього року», - сказав він.