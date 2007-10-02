Список нових депутатів ВР (ймовірний)
Згідно із партійними списками, поданими до ЦВК
Станом на 19.30 підраховано 98,17% голосів. Якщо при подальшому підрахунку результати учасників виборів не зміняться, то загальна кількість парламентських мандатів – 450 - розподілиться так:
Партія регіонів – 174
БЮТ – 157
НУ–НС – 72
КПУ – 27
Блок Литвина – 20
Згідно із списками партій - учасників дострокових парламентських виборів 2007 року, "прохідні" номери займають:
Партія регіонів (174 мандати)
1 Янукович Віктор Федорович 1950 р.н., прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві
2 Богатирьова Раїса Василівна 1953 р.н., народний депутат України V скликання (далі нд-V), проживає в м.Києві
3 Чорновіл Тарас Вячеславович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
4 Богословська Інна Германівна 1960 р.н., заступник міністра юстиції України, проживає в м.Харкові
5 Шуфрич Нестор Іванович 1966 р.н., міністр МНС України, проживає в м.Києві
6 Азаров Микола Янович 1947 р.н., перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів України, проживає в м.Києві
7 Ахметов Рінат Леонідович 1966 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
8 Єфремов Олександр Сергійович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську
9 Звягільський Юхим Леонідович 1933 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
10 Колесніков Борис Вікторович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
11 Богуслаєв Вячеслав Олександрович 1938 р.н., нд-V, проживає в с. Сонячне Запорізької області
12 Скудар Георгій Маркович 1942 р.н., нд-V, проживає в м.Краматорськ Донецької області
13 Рибак Володимир Васильович 1946 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві
14 Клюєв Андрій Петрович 1964 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Донецьку
15 Янковський Микола Андрійович 1944 р.н., нд-V, проживає в м.Горлівка Донецької області
16 Литвинов Леонід Федорович 1944 р.н., нд-V, проживає в м.Єнакієве Донецької області
17 Васильєв Геннадій Андрійович 1953 р.н., тмч, проживає в м.Донецьку
18 Ландик Валентин Іванович 1946 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
19 Тихонов Віктор Миколайович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську
20 Табачник Яків Піневич 1945 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
21 Пригодський Антон Вікентійович 1950 р.н., нд-V, проживає в м.Макіївка Донецької області
22 Джарти Василь Георгійович 1958 р.н., міністр охорони навколишнього природного середовища, проживає в м.Макіївка Донецької області
23 Бахтеєва Тетяна Дмитрівна 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
24 Стоян Олександр Миколайович 1943 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
25 Хара Василь Георгійович 1947 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
26 Турманов Віктор Іванович 1945 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
27 Лукаш Олена Леонідівна 1976 р.н., перший заступник міністра Кабінету міністрів України, проживає в м.Києві
28 Ківалов Сергій Васильович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
29 Дейч Борис Давидович 1938 р.н., нд-V, проживає в м.Судак АРК
30 Костусєв Олексій Олексійович 1954 р.н., голова Антимонопольного комітету України, проживає в м.Києві
31 Піскун Святослав Михайлович 1959 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
32 Савчук Олександр Володимирович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Маріуполь Донецької області
33 Білий Олексій Петрович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
34 Табачник Дмитро Володимирович 1963 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві
35 Кисельов Василь Олексійович 1948 р.н., нд-V, проживає в м.Сімферополі
36 Петров Борис Федорович 1952 р.н., нд-V, проживає в с. Нижня Хортиця Запорізької області
37 Горбаль Василь Михайлович 1971 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
38 Клімов Леонід Михайлович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Одесі
39 Круглов Микола Петрович 1950 р.н., нд-V, проживає в м.Миколаєві
40 Сафіуллін Равіль Сафович 1955 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
41 Кузьмук Олександр Іванович 1954 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві
42 Волков Олександр Анатолійович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
43 Прасолов Ігор Миколайович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
44 Пеклушенко Олександр Миколайович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
45 Прокопенко Віктор Євгенович (помер 18 серпня ц.р.)
46 Льовочкін Сергій Володимирович 1972 р.н., керівник апарату прем’єр-міністра України, проживає в м.Києві
47 Макеєнко Володимир Володимирович 1965 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
48 Герман Ганна Миколаївна 1959 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
49 Бойко Юрій Анатолійович 1958 р.н., міністр палива та енергетики України, проживає в м.Рубіжне Луганської області
50 Павленко Едуард Іванович 1947 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
51 Гуменюк Ігор Миколайович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
52 Колоцей Юрій Олександрович 1948 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
53 Кінах Анатолій Кирилович 1954 р.н., міністр економіки України, проживає в м.Києві
54 Лєщинський Олександр Олегович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
55 Прутнік Едуард Анатолійович 1973 р.н., голова Державного комітету телебачення і радіомовлення, проживає в м.Києві
56 Джига Микола Васильович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
57 Момот Сергій Васильович 1963 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
58 Самойленко Юрій Павлович 1944 р.н., нд-V, проживає в м.Дніпропетровську
59 Вілкул Олександр Юрійович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області
60 Бевзенко Валерій Федорович 1946 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
61 Корж Павло Петрович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Дніпропетровську
62 Клюєв Сергій Петрович 1969 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
63 Акімова Ірина Михайлівна 1960 р.н., генеральний директор аналітичного центру "Бюро Економічних та Соціальних технологій", проживає в м.Києві
64 Малишев Володимир Степанович 1950 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
65 Ларін Сергій Миколайович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
66 Мальцев Володимир Олександрович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Макіївка Донецької області
67 Лавринович Олександр Володимирович 1956 р.н., міністр юстиції України, проживає в м.Києві
68 Сухий Ярослав Михайлович 1951 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
69 Кий Сергій Вікторович 1969 р.н., нд-V, проживає в м.Ясинувата Донецької області
70 Коржев Анатолій Леонідович 1944 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
71 Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
72 Ярощук Володимир Іванович 1969 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
73 Васильєв Олександр Андрійович 1951 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
74 Воропаєв Юрій Миколайович 1955 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
75 Папієв Михайло Миколайович 1960 р.н., міністр праці та соціальної політики України, проживає в м.Києві
76 Вечерко Володимир Миколайович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
77 Гєллєр Євгеній Борисович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
78 Сівкович Володимир Леонідович 1960 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
79 Сандлер Дмитро Михайлович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
80 Мельник Станіслав Анатолійович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
81 Тулуб Сергій Борисович 1953 р.н., міністр вугільної промисловості України, проживає в м.Києві
82 Демянко Микола Іванович 1947 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
83 Толстоухов Анатолій Володимирович 1956 р.н., міністр Кабінету міністрів України, проживає в м.Києві
84 Коновалюк Валерій Ілліч 1966 р.н., тимчасово не працює, проживає в м.Києві
85 Чертков Юрій Дмитрович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
86 Саламатін Дмитро Альбертович 1965 р.н., нд-V, проживає в с. Тарасівка Київської області
87 Дарда Олександр Панасович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Макіївка Донецької області
88 Климець Павло Анатолійович 1967 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
89 Слаута Віктор Андрійович 1952 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві
90 Янукович Віктор Вікторович 1981 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
91 Хомутиннік Віталій Юрійович 1976 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
92 Лелюк Олексій Володимирович 1969 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
93 Головатий Сергій Петрович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
94 Козак Володимир Васильович 1959 р.н., генеральний директор "Укрзалізниці", проживає в м.Донецьку
95 Мхітарян Нвєр Мнацаканович 1960 р.н., перебуває в кадровому резерві Верховної Ради України, проживає в м.Києві
96 Деркач Андрій Леонідович 1967 р.н., генеральний директор ДК "Укратомпром", проживає в м.Києві
97 Попов Олександр Павлович 1960 р.н., міністр з питань житлово-комунального господарства України, проживає в м.Комсомольськ Полтавської області
98 Зубик Володимир Володимирович 1958 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
99 Грицак Василь Миколайович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Обухів Київської області
100 Хмельницький Василь Іванович 1966 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
101 Букаєв Валерій Олександрович 1976 р.н., президент футбольного клубу "Зоря", проживає в м.Краснодон Луганської області
102 Мирний Іван Миколайович 1954 р.н., віце-президент із загальних питань авіакомпанія "ЕЕС-Авіа" ЛТД, проживає в м.Києві
103 Яцуба Володимир Григорович 1947 р.н., міністр регіонального розвитку та будівництва України, проживає в м.Києві
104 Гуреєв Василь Миколайович 1952 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
105 Новікова Юлія Володимирівна 1977 р.н., голова наглядової ради Миколаївського комбінату хлібопродуктів, проживає в м.Києві
106 Рева Дмитро Олексійович 1975 р.н., генеральний директор ТОВ "Виробничо комерційне підприємство ДЕМИ", проживає в м.Артемівськ Донецької області
107 Харлім Валерій Михайлович 1972 р.н., тимчасово не працює, проживає в м.Києві
108 Лісін Микола Павлович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
109 Плохой Ігор Іванович 1968 р.н., тимчасово не працює, проживає в м.Києві
110 Злочевський Микола Владиславович 1966 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
111 Іванющенко Юрій Володимирович 1959 р.н., президент ТОВ "УГК-2000", проживає в м.Єнакієве Донецької області
112 Солошенко Микола Павлович 1950 р.н., головний радник ТОВ "Металургійний завод "Дніпросталь", проживає в м.Новомосковськ Дніпропетровської області
113 Присяжнюк Микола Володимирович 1960 р.н., нд-V, проживає в м.Житомирі
114 Царьов Олег Анатолійович 1970 р.н., нд-V, проживає в с. Старі Кодаки Дніпропетровської області
115 Смітюх Григорій Євдокимович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
116 Потапов Василь Іванович 1948 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
117 Орлов Андрій Вікторович 1970 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
118 Скубашевський Станіслав Валеріанович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
119 Демішкан Володимир Федорович 1949 р.н., голова Державної служби автомобільних доріг України, проживає в м.Києві
120 Єдін Олександр Йосипович 1960 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
121 Лебедєв Павло Валентинович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
122 Святаш Дмитро Володимирович 1971 р.н., нд-V, проживає в м.Харкові
123 Мошак Сергій Миколайович 1965 р.н., помічник-консультант народного депутата України, проживає в м.Києві
124 Кравець Андрій Віталійович 1973 р.н., заступник міністра Кабінету міністрів України, проживає в м.Києві
125 Притика Дмитро Микитович 1942 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
126 Ландік Володимир Іванович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську
127 Селіваров Андрій Борисович 1972 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
128 Горошкевич Олександр Сергійович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Львові
129 Сулковський Павло Гнатович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
130 Бондик Валерій Анатолійович 1964 р.н., перший заступник міністра юстиції України, проживає в м.Києві
131 Матвійчук Едуард Леонідович 1963 р.н., нд-V, проживає в м.Ужгороді
132 Тедеєв Ельбрус Сосланович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
133 Ковальова Юлія Вікторівна 1951 р.н., нд-V, проживає в м.Харкові
134 Бурлаков Павло Миколайович 1963 р.н., нд-V, проживає в м.Макіївка Донецької області
135 Чечетов Михайло Васильович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
136 Плотніков Олексій Віталійович 1965 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
137 Комар Микола Степанович 1945 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
138 Засуха Тетяна Володимирівна 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
139 Вернидубов Іван Васильович 1951 р.н., нд-V, проживає в м.Севастополі
140 Журавко Олексій Валерійович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
141 Шенцев Дмитро Олексійович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
142 Шпенов Дмитро Юрійович 1978 р.н., генеральний директор ТОВ "Інститут стратегічних досліджень", проживає в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області
143 Мірошниченко Юрій Романович 1970 р.н., нд-V, проживає в смт Чабани Київської області
144 Мироненко Михайло Іванович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Сумах
145 Супруненко Олександр Іванович 1971 р.н., директор ТОВ "Юридичний центр "Еквітас", проживає в м.Києві
146 Бондаренко Олена Анатоліївна 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
147 Колєсніков Дмитро Валерійович 1972 р.н., перший заступник міністра промислової політики України, проживає в м.Кривий Ріг
148 Ілляшов Григорій Олексійович 1965 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську
149 Пшонка Артем Вікторович 1976 р.н., нд-V, проживає в м.Краматорськ Донецької області
150 Бондаренко Віктор Вікторович 1967 р.н., нд-V, проживає в смт Козин Київської області
151 Бережна Ірина Григоріївна 1980 р.н., приватний нотаріус, проживає в м.Києві
152 Глазунов Сергій Миколайович 1958 р.н., перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України, проживає в м.Кривий Ріг
153 Мороко Юрій Миколайович 1953 р.н., генеральний директор ТОВ "ММДС-Україна", проживає в м.Києві
154 Писарчук Петро Іванович 1955 р.н., нд-V, проживає в м.Львові
155 Лук’янов Владислав Валентинович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
156 Лисов Ігор Володимирович 1958 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
157 Шкіря Ігор Миколайович 1965 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
158 Наконечний Володимир Леонтієвич 1952 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
159 Тітенко Сергій Михайлович 1954 р.н., голова Національної комісії регулювання електроенергетики України, проживає в м.Києві
160 Синиця Артем Миколайович 1975 р.н., нд-V, проживає в м.Чернігові
161 Фесенко Леонід Іванович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську
162 Горіна Ірина Анатоліївна 1967 р.н., генеральний директор ТОВ "Консент", проживає в м.Києві
163 Кожара Леонід Олександрович 1963 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
164 Щербань Артем Володимирович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
165 Глущенко Ігор Миколайович 1962 р.н., президент НАК "Енергетична компанія України", проживає в м.Донецьку
166 Черноморов Олександр Миколайович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Ялта АРК
167 Каракай Юрій Васильович 1967 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
168 Борт Віталій Петрович 1972 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
169 Маньковський Григорій Володимирович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Чернігові
170 Демидко Володимир Миколайович 1952 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
171 Калюжний Віталій Анатолійович 1979 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку
172 Корж Віктор Петрович 1957 р.н., міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту, проживає в м.Києві
173 Попеску Іван Васильович 1964 р.н., нд-V, проживає в с. Нижні Петрівці Чернівецької області
174 Зубець Михайло Васильович 1938 р. н., нд-V, проживає в м. Києві
БЮТ (157 мандатів)
1 Тимошенко Юлія Володимирівна 1960 р.н., голова політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в м.Дніпропетровську
2 Турчинов Олександр Валентинович 1964 р.н., перший заступник секретаря РНБО України, проживає в м.Києві
3 Томенко Микола Володимирович 1964 р.н., директор Інституту політики, проживає в м.Києві
4 Вінський Йосип Вікентійович 1956 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
5 Шевченко Андрій Віталійович 1976 р.н., журналіст-експерт міжнародної громадської організації "Інтерньюз-Україна", проживає в м.Фастів Київської області
6 Пинзеник Віктор Михайлович 1954 р.н., тимчасово не працює (далі тмч; депутати 5-го скликання, які склали мандати, підпали під визначення “тимчасово не працює”), проживає в м.Києві
7 Омельченко Григорій Омелянович 1951 р.н., тмч, проживає в м.Києві
8 Курило Віталій Семенович 1957 р.н., ректор Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, проживає в м.Луганську
9 Петрук Микола Миколайович 1950 р.н., тмч, проживає в м.Києві
10 Корнійчук Євген Володимирович 1966 р.н., старший викладач Дипломатичної академії при МЗС України, проживає в м.Яготин Київської області
11 Білорус Олег Григорович 1939 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
12 Федорчук Ярослав Петрович 1936 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
13 Суслов Євгеній Іванович 1981 р.н., тмч, проживає в м.Сквира Київської області
14 Шкіль Андрій Васильович 1963 р.н., президент Всеукраїнської громадської організації "Фонд україно-європейських ініціатив", проживає в м.Києві
15 Волинець Михайло Якович 1956 р.н., голова Незалежної профспілки гірників України, проживає в м.Красноармійськ Донецької області
16 Семинога Анатолій Іванович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Києві
17 Сас Сергій Володимирович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві
18 Таран Віктор Васильович 1941 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
19 Зубов Валентин Сергійович 1946 р.н., тмч, проживає в м.Києві
20 Кирильчук Євген Іванович 1940 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
21 Шевчук Сергій Володимирович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві
22 Яворівський Володимир Олександрович 1942 р.н., голова Національної спілки письменників України, проживає в м.Києві
23 Кожем’якін Андрій Анатолійович 1965 р.н., в розпорядженні голови СБУ на посаді заступника голови СБУ, проживає в м.Києві
24 Терьохін Сергій Анатолійович 1963 р.н., тмч, проживає в м.Києві
25 Соболєв Сергій Владиславович 1961 р.н., керівник групи експертів ТОВ "СЕА", проживає в с. Нові Безрадичі Київської області
26 Швець Віктор Дмитрович 1954 р.н., тмч, проживає в м.Києві
27 Губський Богдан Володимирович 1963 р.н., голова Фонду інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ ст.", проживає в м.Києві
28 Кальченко Валерій Михайлович 1947 р.н., пенсіонер, проживає в м.Кіровограді
29 Ляшко Олег Валерійович 1972 р.н., тмч, проживає в м.Києві
30 Мостіпан Уляна Миколаївна 1944 р.н., пенсіонерка, проживає в м.Києві
31 Одарченко Юрій Віталійович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Херсоні
32 Левцун Володимир Іванович 1952 р.н., тмч, проживає в м.Києві
33 Воротнюк Ігор Борисович 1962 р.н., тмч, проживає в м.Києві
34 Забзалюк Роман Омелянович 1960 р.н., тмч, проживає в с. Баловне Миколаївської області
35 Шлемко Дмитро Васильович 1950 р.н., тмч, проживає в м.Івано-Франківську
36 Курпіль Степан Володимирович 1959 р.н., директор з питань стратегії ЗАТ "Видавничий Дім "Високий Замок", проживає в м.Львові
37 Деревляний Василь Тимофійович 1962 р.н., голова Тернопільської облорганізації партії "Батьківщина", проживає в с. Білоскірка Тернопільської області
38 Буряк Сергій Васильович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Києві
39 Сушкевич Валерій Михайлович 1954 р.н., президент Національного комітету спорту інвалідів України, проживає в м.Києві
40 Петренко Вадим Михайлович 1946 р.н., пенсіонер, проживає в м.Полтаві
41 Васадзе Таріел Шакрович 1947 р.н., президент ВАТ "Українська автомобільна корпорація", проживає в м.Києві
42 Гринів Ігор Олексійович 1961 р.н., президент юридичної компанії ТОВ "Середньоєвропейська агенція", проживає в м.Києві
43 Фельдман Олександр Борисович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Харкові
44 Веревський Андрій Михайлович 1974 р.н., тмч, проживає в м.Києві
45 Баграєв Микола Георгійович 1964 р.н., президент ЗАТ "Таврійські ігри", проживає в м.Києві
46 Немиря Григорій Михайлович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Києві
47 Сігал Євген Якович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві
48 Корж Віталій Терентійович 1938 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
49 Абдуллін Олександр Рафкатович 1962 р.н., тмч, проживає в м.Києві
50 Полохало Володимир Іванович 1949 р.н., тмч, проживає в смт Коцюбинське Київської області
51 Осика Сергій Григорович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві
52 Гасюк Петро Петрович 1951 р.н., тмч, проживає в м.Чернівцях
53 Ковзель Микола Олегович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Львові
54 Сідельник Іван Іванович 1939 р.н., пенсіонер, проживає в м.Сумах
55 Шепелев Олександр Олександрович 1970 р.н., тмч, проживає в м.Донецьку
56 Лук’янчук Руслан Валерійович 1972 р.н., тмч, проживає в м.Києві
57 Міщенко Сергій Григорович 1971 р.н., тмч, проживає в м.Києві
58 Портнов Андрій Володимирович 1973 р.н., тмч, проживає в м.Києві
59 Логвиненко Олексій Степанович 1955 р.н., директор ДП НДІ "Регіональної політики" Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, проживає в м.Харкові
60 Філенко Володимир Пилипович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві
61 Скибінецький Олександр Матвійович 1947 р.н., тмч, проживає в м.Києві
62 Жеваго Костянтин Валентинович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Києві
63 Сивульський Микола Іванович 1952 р.н., тмч, проживає в м.Києві
64 Сенченко Андрій Віленович 1959 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі
65 Куровський Іван Іванович 1951 р.н., генеральний директор ТОВ "Житло-Буд", проживає в м.Києві
66 Королевська Наталія Юріївна 1975 р.н., тмч, проживає в м.Луганську
67 Кеменяш Олександр Михайлович 1965 р.н., тмч, проживає в м.Свалява Закарпатської області
68 Кравчук Петро Костянтинович 1962 р.н., тмч, проживає в с. Липини Волинської області
69 Буряк Олександр Васильович 1970 р.н., тмч, проживає в м.Києві
70 Кириленко Іван Григорович 1956 р.н., тмч, проживає в м.Києві
71 Денісова Людмила Леонтіївна 1960 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі
72 Костенко Павло Іванович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Києві
73 Пашинський Сергій Володимирович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Києві
74 Писаренко Валерій Володимирович 1980 р.н., тмч, проживає в м.Києві
75 Шишкіна Еліна Вікторівна 1982 р.н., тмч, проживає в м.Києві
76 Макієнко Володимир Петрович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві
77 Крук Юрій Борисович 1941 р.н., тмч, проживає в м.Києві
78 Рибаков Ігор Олександрович 1976 р.н., тмч, проживає в м.Одесі
79 Яценко Антон Володимирович 1977 р.н., в.о. старшого наукового співробітника Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, проживає в м.Києві
80 Шаго Євген Петрович 1941 р.н., тмч, проживає в м.Києві
81 Сербін Юрій Сергійович 1949 р.н., президент ТОВ "Екобуд", проживає в м.Києві
82 Шишкіна Зоя Леонідівна 1954 р.н., тмч, проживає в м.Києві
83 Чудновський Віталій Олегович 1969 р.н., тмч, проживає в м.Києві
84 Триндюк Юрій Григорович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Севастополі
85 Боднар Ольга Борисівна 1965 р.н., тмч, проживає в м.Києві
86 Олійник Святослав Васильович 1975 р.н., тмч, проживає в м.Дніпропетровську
87 Чепинога Віталій Михайлович 1969 р.н., тмч, проживає в м.Києві
88 Лабунська Анжеліка Вікторівна 1967 р.н., тмч, проживає в м.Києві
89 Бондаренко Олена Федорівна 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві
90 Єресько Ігор Геннадійович 1956 р.н., тмч, проживає в м.Черкасах
91 Полунєєв Юрій Володимирович 1956 р.н., президент Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ), проживає в м.Києві
92 Шаманов Валерій Вікторович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Алчевськ Луганської області
93 Зозуля Руслан Петрович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Білгород-Дністровський Одеської області
94 Шустік Олена Юріївна 1968 р.н., генеральний директор ТОВ "Українська правничо-консалтингова компанія", проживає в м.Києві
95 Шевчук Олег Борисович 1968 р.н., директор Інституту інформаційного суспільства, проживає в м.Києві
96 Лозінський Віктор Олександрович 1963 р.н., генеральний директор сільськогосподарського ТОВ "Манжурка", проживає в м.Києві
97 Кузьменко Петро Павлович 1954 р.н., тмч, проживає в м.Умань Черкаської області
98 Буджерак Олександр Олександрович 1943 р.н., тмч, проживає в м.Києві
99 Камчатний Валерій Григорович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Харкові
100 Бондаренко Володимир Дмитрович 1952 р.н., тмч, проживає в м.Києві
101 Лукашук Олег Григорович 1951 р.н., тмч, проживає в м.Києві
102 Пєрєдєрій В’ячеслав Григорович 1943 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
103 Ветвицький Дмитро Олександрович 1968 р.н., голова правління благодійної організації "Фонд громадських ініціатив "Еволюція", проживає в м.Дніпропетровську
104 Радковський Олег Володимирович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Одесі
105 Данілов Віталій Богданович 1967 р.н., президент ТОВ "Юридична фірма "ДІКЕ", проживає в м.Харкові
106 Арутюнов Гарегін Рафаелович 1964 р.н., підприємець, проживає в м.Дніпропетровську
107 Радовець Арнольд Анатолійович 1937 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
108 Глусь Степан Карлович 1947 р.н., тмч, проживає в м.Немирів Вінницької області
109 Бабаєв Олег Мейданович 1965 р.н., президент ТОВ "Футбольний клуб "Ворскла", проживає в м.Кременчук Полтавської області
110 Гнаткевич Юрій Васильович 1940 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
111 Задирко Геннадій Олександрович 1967 р.н., помічник-консультант народного депутата України, проживає в м.Миколаєві
112 Бірюк Лев Васильович 1946 р.н., пенсіонер, проживає в м.Хмельницькому
113 Кандидат знятий до виборів
114 Бондарєв Костянтин Анатолійович 1972 р.н., член правління регіональної громадської організації "Право народу", проживає в селі Грузьке Київської області
115 Денькович Іван Васильович 1963 р.н., заступник голови Львівської обласної ради, проживає в м.Львові
116 Пудов Борис Миколайович 1951 р.н., голова Київської міської організації Товариства сприяння обороні України, проживає в с. Софіївська Борщагівка Київської області
117 Поживанов Михайло Олександрович 1960 р.н., голова громадської організації "Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право", проживає в м.Києві
118 Крупко Петро Миколайович 1958 р.н., тмч, проживає в м.Києві
119 Кандидат знятий до виборів
120 Маліч Олег Володимирович 1960 р.н., заступник голови Наглядової ради АТ "Київська пересувна механізована колона-2", проживає в м.Києві
121 Скубенко Володимир Петрович 1958 р.н., тмч, проживає в м.Києві
122 Дончак Володимир Андрійович 1947 р.н., тмч, проживає в м.Києві
123 Зімін Євген Ігоревич 1960 р.н., тмч, проживає в м.Києві
124 Константинов Євген Семенович 1937 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
125 Черкаський Ігор Борисович 1970 р.н., голова Ради директорів ЗАТ "Страхова компанія "Кредо-Класик", проживає в м.Києві
126 Косів Михайло Васильович 1934 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
127 Рябека Олександр Григорович 1959 р.н., тмч, проживає в м.Києві
128 Дубовой Олександр Федорович 1976 р.н., президент Міжнародної благодійної організації "Фонд Добра та Любові", проживає в м.Києві
129 Соколов Михайло Володимирович 1967 р.н., виконуючий обов’язки директора ТОВ "Технофарма", проживає в м.Дніпропетровську
130 Гейман Олег Айзікович 1957 р.н., директор ДП "Завод "Радіореле", проживає в м.Харкові
131 Мовчан Павло Михайлович 1939 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
132 Подгорний Сергій Петрович 1956 р.н., тмч, проживає в м.Києві
133 Черпіцький Олег Зенович 1964 р.н., тмч, проживає в м.Житомирі
134 Кондратюк Олена Костянтинівна 1970 р.н., директор ТОВ "Піар-агенство "Радник", проживає в м.Києві
135 Давимука Степан Антонович 1947 р.н., віце-президент Українського фонду "Громадська думка", м.Львів, проживає в м.Києві
136 Трегубов Юрій Валентинович 1973 р.н., заступник прокурора Дніпропетровської області, проживає в м.Дніпропетровську
137 Савченко Ігор Васильович 1966 р.н., генеральний директор КП "Інститут земельних відносин Київської області", проживає в м.Києві
138 Крайній Валерій Григорович 1948 р.н., заступник голови правління ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", проживає в м.Запоріжжі
139 Бородін Всеволод Володимирович 1963 р.н., керівник департаменту виконавчого секретаріату політради партії "Батьківщина", проживає в м.Києві
140 Семерак Остап Михайлович 1972 р.н., заступник голови Київської обласної державної адміністрації, проживає в м.Києві
141 Прокопчук Юрій Володимирович 1964 р.н., військовий пенсіонер, проживає в м.Корець Рівненської області
142 Іваненко Володимир Григорович 1955 р.н., тренер-викладач ДЮСШ "Вікторія" комітету з фізичної культури та спорту Черкаського міськвиконкому, проживає в м.Черкасах
143 Лівінський Михайло Олександрович 1969 р.н., головний консультант Апарату Верховної Ради України, проживає в м.Києві
144 Бабенко Валерій Борисович 1964 р.н., помічник першого заступника секретаря РНБО України, проживає в м.Києві
145 Пономаренко Олександр Володимирович 1963 р.н., заступник голови правління Акціонерного банку "Брокбізнесбанк", проживає в м.Києві
146 Богдан Руслан Дмитрович 1972 р.н., перший заступник директора ТОВ "Енерготорг", проживає в м.Києві
147 Уколов Віктор Олександрович 1968 р.н., керівник департаменту виконавчого секретаріату політради партії "Батьківщина", проживає в м.Києві
148 Каплієнко Володимир Володимирович 1970 р.н., тмч, проживає в м.Одесі
149 Сорочинська-Кириленко Раїса Миколаївна 1946 р.н., пенсіонерка, проживає в м.Києві
150 Філіпчук Георгій Георгійович 1950 р.н., провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, проживає в м.Києві
151 Олійник Віктор Степанович 1972 р.н., радник голови Волинської обласної ради, проживає в с. Льотниче Волинської області
152 Трайдук Микола Федорович 1951 р.н., голова Дзержинської районної ради у місті Кривий Ріг, проживає в м.Кривий Ріг
153 Гацько Валерій Петрович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Запоріжжі
154 Барвіненко Віталій Дмитрович 1981 р.н., голова Одеської обласної організації партії "Батьківщина", проживає в м.Одесі
155 Коротюк Вадим Іванович 1963 р.н., тмч, проживає в м.Дніпродзержинськ
156 Добряк Євген Дмитрович 1973 р.н., асистент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Інституту екології та медицини, проживає в м.Києві
157 Трофименко Вадим Всеволодович 1961 р.н., тмч, проживає в м.Запоріжжі
158 Веліжанський Сергій Костянтинович 1960 р.н., голова Спостережної ради ВАТ "Кримзалізобетон", проживає в м.Сімферополі
159 Кравчук Василь Петрович 1967 р.н., голова Теофіпольської районної ради, проживає в с. Волиця Хмельницької області
НУ-НС (72 мандати)
1 Луценко Юрій Віталійович 1964 р.н., тмч, проживає в м.Києві
2 Кириленко В’ячеслав Анатолійович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Києві
3 Яценюк Арсеній Петрович 1974 р.н., міністр закордонних справ України, проживає в м.Києві
4 Гриценко Анатолій Степанович 1957 р.н., міністр оборони України, проживає в м.Києві
5 Катеринчук Микола Дмитрович 1967 р.н., тмч, проживає в м.Києві
6 Герасим’юк Ольга Володимирівна 1958 р.н., тмч, проживає в м.Києві
7 Павленко Юрій Олексійович 1975 р.н., голова Житомирської обласної державної адміністрації, проживає в м.Києві
8 Ляпіна Ксенія Михайлівна 1964 р.н., керівник аналітичної групи громадської організації "Інститут конкурентного суспільства", проживає в м.Києві
9 Князевич Руслан Петрович 1974 р.н., тмч, проживає в м.Києві
10 Ар’єв Володимир Ігоревич 1975 р.н., директор ТОВ "Студія" "Зміна", проживає в м.Києві
11 Тарасюк Борис Іванович 1949 р.н., голова Народного Руху України, проживає в м.Києві
12 Григорович Лілія Степанівна 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві
13 Омельченко Олександр Олександрович 1938 р.н., президент громадської організації "Клуб голів громад України", проживає в м.Києві
14 Оніщук Микола Васильович 1957 р.н., перший заступник голови Союзу юристів України, проживає в м.Києві
15 Вакарчук Святослав Іванович 1975 р.н., музикант ТОВ "Суперсиметрія", проживає в м.Києві
16 Костенко Юрій Іванович 1951 р.н., голова Української Народної Партії, проживає в м.Києві
17 Сподаренко Іван Васильович 1931 р.н., тмч, проживає в м.Києві
18 Оробець Олеся Юріївна 1982 р.н., приватний підприємець, проживає в м.Києві
19 Геращенко Ірина Володимирівна 1971 р.н., президент інформаційного агентства УНІАН, проживає в м.Києві
20 Ключковський Юрій Богданович 1949 р.н., тмч, проживає в м.Києві
21 Жванія Давид Важаєвич 1967 р.н., тмч, проживає в м.Києві
22 Матвієнко Анатолій Сергійович 1953 р.н., голова Української республіканської партії “Собор”, президент Інституту відкритої політики, проживає в м.Києві
23 Плющ Іван Степанович 1941 р.н., секретар РНБО України, проживає в м.Києві
24 Єхануров Юрій Іванович 1948 р.н., президент Інституту конкурентного суспільства, проживає в м.Києві
25 Стретович Володимир Миколайович 1958 р.н., голова Партії Християнсько-Демократичний Союз, проживає в м.Києві
26 Куйбіда Василь Степанович 1958 р.н., заступник голови Народного Руху України, проживає в м.Львові
27 Джемілєв Мустафа 1943 р.н., тмч, проживає в м.Києві
28 Стельмах Володимир Семенович 1939 р.н., голова Національного банку України, проживає в м.Києві
29 Стецьків Тарас Степанович 1964 р.н., тмч, проживає в м.Києві
30 Заєць Іван Олександрович 1952 р.н., тмч, проживає в м.Києві
31 Каськів Владислав Володимирович 1973 р.н., голова правління громадської організації "Інститут політичного розвитку", проживає в м.Києві
32 Поляченко Володимир Аврумович 1938 р.н., тмч, проживає в м.Києві
33 Шемчук Віктор Вікторович 1970 р.н., заступник Генерального прокурора України - прокурор АРК, проживає в м.Сімферополі
34 Гуменюк Олег Іванович 1970 р.н., керівник центрального виконавчого комітету НСНУ, проживає в м.Києві
35 Полянчич Михайло Михайлович 1958 р.н., тмч, проживає в м.Києві
36 Зварич Роман Михайлович 1953 р.н., тмч, проживає в м.Києві
37 Доній Олександр Сергійович 1969 р.н., президент громадської організації "Центр досліджень політичних цінностей", проживає в м.Києві
38 Коваль В’ячеслав Станіславович 1945 р.н., заступник голови Народного Руху України, проживає в м.Києві
39 Ющенко Петро Андрійович 1946 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві
40 Кріль Ігор Іванович 1961 р.н., тмч, проживає в м.Мукачеве Закарпатської області
41 Москаль Геннадій Геннадійович 1950 р.н., президент юридичної компанії "Правозахист", проживає в м.Києві
42 Слободян Олександр В’ячеславович 1956 р.н., тмч, проживає в м.Києві
43 Мойсик Володимир Романович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві
44 Білозір Оксана Володимирівна 1957 р.н., професор кафедри естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв , проживає в м.Києві
45 Новіков Олег Володимирович 1967 р.н., заступник директора ТОВ "Охоронна компанія "Варяг", проживає в м.Києві
46 Стойко Іван Михайлович 1961 р.н., голова Тернопільської обласної державної адміністрації, проживає в м.Тернополі
47 В’язівський Володимир Михайлович 1963 р.н., тмч, проживає в м.Червоноград Львівської області
48 Мартиненко Микола Володимирович 1961 р.н., тмч, проживає в м.Києві
49 Лук’янова Катерина Євгеніївна 1969 р.н., заступник голови політичної партії "Вперед, Україно!", приватний підприємець, проживає в м.Вінниці
50 Клименко Олександр Іванович 1965 р.н., фінансовий директор ТОВ "Лізінг – Центр", проживає в м.Донецьку
51 Шкутяк Зіновій Васильович 1948 р.н., тмч, проживає в м.Івано-Франківську
52 Кучеренко Олексій Юрійович 1961 р.н., керівник виконкому Київської обласної організації НСНУ, проживає в м.Києві
53 Стець Юрій Ярославович 1975 р.н., генеральний продюсер ПП у формі ТОВ "Телерадіокомпанія" НБМ", проживає в м.Києві
54 Ткач Роман Володимирович 1962 р.н., голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, проживає в с. Ямниця Івано-Франківської області
55 Довгий Станіслав Олексійович 1954 р.н., тмч, проживає в м.Києві
56 Тополов Віктор Семенович 1945 р.н., тмч, проживає в м.Києві
57 Куликов Кирило Борисович 1969 р.н., тмч, проживає в м.Києві
58 Кармазін Юрій Анатолійович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві
59 Третьяков Олександр Юрійович 1970 р.н., тмч, проживає в м.Києві
60 Петьовка Василь Васильович 1967 р.н., Мукачівський міський голова, проживає в м.Мукачеве Закарпатської області
61 Бут Юрій Анатолійович 1967 р.н., доцент кафедри цивільно – правових дисциплін Київського національного університету культури і мистецтв, проживає в м.Києві
62 Давиденко Андрій Анатолійович 1976 р.н., радник керівника Державного управління справами, проживає в м.Тернополі
63 Аржевітін Станіслав Михайлович 1961 р.н., тмч, проживає в м.Києві
64 Карпук Володимир Георгійович 1954 р.н., тмч, проживає в м.Луцьку
65 Марущенко Володимир Станіславович 1967 р.н., заступник голови Партії Християнсько-Демократичний Союз, проживає в м.Києві
66 Бондар Олександр Миколайович 1955 р.н., заступник голови Української республіканської партії “Собор”, тмч, проживає в м.Києві
67 Жебрівський Павло Іванович 1962 р.н., тмч, проживає в м.Києві
68 Палиця Ігор Петрович 1972 р.н., голова правління ВАТ "Укрнафта", проживає в м.Яремче Івано-Франківської області
69 Харовський Сергій Юрійович 1962 р.н., у розпорядженні кадрів МВС України, проживає в м.Києві
70 Чорноволенко Олександр Віленович 1955 р.н., голова Київської міської організації Народний Рух України, проживає в м.Києві
71 Борисов Валерій Дмитрович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві
72 Кульчинський Микола Георгійович 1947 р.н., редактор газети «Наше слово», проживає в м.Києві
Комуністична партія України (27 мандатів)
1 Симоненко Петро Миколайович 1952 р.н., нд-V, голова фракції КПУ у Верховної Ради України, член Комітету з питань правової політики, проживає в м.Києві
2 Волинець Євген Валерійович 1978 р.н., прохідник шахти ім. Чапаєва, проживає в м. Шахтарськ Донецької області
3 Перестенко Марина Володимирівна 1966 р.н., голова селянського (фермерського) господарства "Марс", проживає в селі Роздолля Сімферопольського району АРК
4 Герасимов Іван Олександрович 1921 р.н., нд-V, заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони, проживає в м.Києві
5 Гайдаєв Юрій Олександрович 1954 р.н., міністр охорони здоров’я України, проживає в м.Києві
6 Мартинюк Адам Іванович 1950 р.н., перший заступник Голови Верховної Ради України V скликання, проживає в м.Києві
7 Бевз Валерій Ананійович 1953 р.н., заступник міністра МНС, проживає в селі Агрономічне Вінницької області
8 Ткаченко Олександр Миколайович 1939 р.н., нд-V, член Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, проживає в м.Києві
9 Голуб Олександр Володимирович 1967 р.н., нд-V, заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації, проживає в м.Києві
10 Алексєєв Ігор Вікторович 1960 р.н., нд-V, голова підкомітету Комітету у закордонних справах, проживає в м.Києві
11 Храпов Сергій Анатолійович 1981 р.н., перший секретар Новомосковського мі