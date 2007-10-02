Список нових депутатів ВР (ймовірний)

Станом на 19.30 підраховано 98,17% голосів. Якщо при подальшому підрахунку результати учасників виборів не зміняться, то загальна кількість парламентських мандатів – 450 - розподілиться так:

Партія регіонів – 174

БЮТ – 157

НУ–НС – 72

КПУ – 27

Блок Литвина – 20

Згідно із списками партій - учасників дострокових парламентських виборів 2007 року, "прохідні" номери займають:

Партія регіонів (174 мандати)

1 Янукович Віктор Федорович 1950 р.н., прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві

2 Богатирьова Раїса Василівна 1953 р.н., народний депутат України V скликання (далі нд-V), проживає в м.Києві

3 Чорновіл Тарас Вячеславович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

4 Богословська Інна Германівна 1960 р.н., заступник міністра юстиції України, проживає в м.Харкові

5 Шуфрич Нестор Іванович 1966 р.н., міністр МНС України, проживає в м.Києві

6 Азаров Микола Янович 1947 р.н., перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів України, проживає в м.Києві

7 Ахметов Рінат Леонідович 1966 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

8 Єфремов Олександр Сергійович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську

9 Звягільський Юхим Леонідович 1933 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

10 Колесніков Борис Вікторович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

11 Богуслаєв Вячеслав Олександрович 1938 р.н., нд-V, проживає в с. Сонячне Запорізької області

12 Скудар Георгій Маркович 1942 р.н., нд-V, проживає в м.Краматорськ Донецької області

13 Рибак Володимир Васильович 1946 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві

14 Клюєв Андрій Петрович 1964 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Донецьку

15 Янковський Микола Андрійович 1944 р.н., нд-V, проживає в м.Горлівка Донецької області

16 Литвинов Леонід Федорович 1944 р.н., нд-V, проживає в м.Єнакієве Донецької області

17 Васильєв Геннадій Андрійович 1953 р.н., тмч, проживає в м.Донецьку

18 Ландик Валентин Іванович 1946 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

19 Тихонов Віктор Миколайович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську

20 Табачник Яків Піневич 1945 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

21 Пригодський Антон Вікентійович 1950 р.н., нд-V, проживає в м.Макіївка Донецької області

22 Джарти Василь Георгійович 1958 р.н., міністр охорони навколишнього природного середовища, проживає в м.Макіївка Донецької області

23 Бахтеєва Тетяна Дмитрівна 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

24 Стоян Олександр Миколайович 1943 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

25 Хара Василь Георгійович 1947 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

26 Турманов Віктор Іванович 1945 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

27 Лукаш Олена Леонідівна 1976 р.н., перший заступник міністра Кабінету міністрів України, проживає в м.Києві

28 Ківалов Сергій Васильович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

29 Дейч Борис Давидович 1938 р.н., нд-V, проживає в м.Судак АРК

30 Костусєв Олексій Олексійович 1954 р.н., голова Антимонопольного комітету України, проживає в м.Києві

31 Піскун Святослав Михайлович 1959 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

32 Савчук Олександр Володимирович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Маріуполь Донецької області

33 Білий Олексій Петрович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

34 Табачник Дмитро Володимирович 1963 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві

35 Кисельов Василь Олексійович 1948 р.н., нд-V, проживає в м.Сімферополі

36 Петров Борис Федорович 1952 р.н., нд-V, проживає в с. Нижня Хортиця Запорізької області

37 Горбаль Василь Михайлович 1971 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

38 Клімов Леонід Михайлович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Одесі

39 Круглов Микола Петрович 1950 р.н., нд-V, проживає в м.Миколаєві

40 Сафіуллін Равіль Сафович 1955 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

41 Кузьмук Олександр Іванович 1954 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві

42 Волков Олександр Анатолійович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

43 Прасолов Ігор Миколайович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

44 Пеклушенко Олександр Миколайович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

45 Прокопенко Віктор Євгенович (помер 18 серпня ц.р.)

46 Льовочкін Сергій Володимирович 1972 р.н., керівник апарату прем’єр-міністра України, проживає в м.Києві

47 Макеєнко Володимир Володимирович 1965 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

48 Герман Ганна Миколаївна 1959 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

49 Бойко Юрій Анатолійович 1958 р.н., міністр палива та енергетики України, проживає в м.Рубіжне Луганської області

50 Павленко Едуард Іванович 1947 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

51 Гуменюк Ігор Миколайович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

52 Колоцей Юрій Олександрович 1948 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

53 Кінах Анатолій Кирилович 1954 р.н., міністр економіки України, проживає в м.Києві

54 Лєщинський Олександр Олегович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

55 Прутнік Едуард Анатолійович 1973 р.н., голова Державного комітету телебачення і радіомовлення, проживає в м.Києві

56 Джига Микола Васильович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

57 Момот Сергій Васильович 1963 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

58 Самойленко Юрій Павлович 1944 р.н., нд-V, проживає в м.Дніпропетровську

59 Вілкул Олександр Юрійович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області

60 Бевзенко Валерій Федорович 1946 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

61 Корж Павло Петрович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Дніпропетровську

62 Клюєв Сергій Петрович 1969 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

63 Акімова Ірина Михайлівна 1960 р.н., генеральний директор аналітичного центру "Бюро Економічних та Соціальних технологій", проживає в м.Києві

64 Малишев Володимир Степанович 1950 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

65 Ларін Сергій Миколайович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

66 Мальцев Володимир Олександрович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Макіївка Донецької області

67 Лавринович Олександр Володимирович 1956 р.н., міністр юстиції України, проживає в м.Києві

68 Сухий Ярослав Михайлович 1951 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

69 Кий Сергій Вікторович 1969 р.н., нд-V, проживає в м.Ясинувата Донецької області

70 Коржев Анатолій Леонідович 1944 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

71 Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

72 Ярощук Володимир Іванович 1969 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

73 Васильєв Олександр Андрійович 1951 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

74 Воропаєв Юрій Миколайович 1955 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

75 Папієв Михайло Миколайович 1960 р.н., міністр праці та соціальної політики України, проживає в м.Києві

76 Вечерко Володимир Миколайович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

77 Гєллєр Євгеній Борисович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

78 Сівкович Володимир Леонідович 1960 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

79 Сандлер Дмитро Михайлович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

80 Мельник Станіслав Анатолійович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

81 Тулуб Сергій Борисович 1953 р.н., міністр вугільної промисловості України, проживає в м.Києві

82 Демянко Микола Іванович 1947 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

83 Толстоухов Анатолій Володимирович 1956 р.н., міністр Кабінету міністрів України, проживає в м.Києві

84 Коновалюк Валерій Ілліч 1966 р.н., тимчасово не працює, проживає в м.Києві

85 Чертков Юрій Дмитрович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

86 Саламатін Дмитро Альбертович 1965 р.н., нд-V, проживає в с. Тарасівка Київської області

87 Дарда Олександр Панасович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Макіївка Донецької області

88 Климець Павло Анатолійович 1967 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

89 Слаута Віктор Андрійович 1952 р.н., віце-прем’єр-міністр України, проживає в м.Києві

90 Янукович Віктор Вікторович 1981 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

91 Хомутиннік Віталій Юрійович 1976 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

92 Лелюк Олексій Володимирович 1969 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

93 Головатий Сергій Петрович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

94 Козак Володимир Васильович 1959 р.н., генеральний директор "Укрзалізниці", проживає в м.Донецьку

95 Мхітарян Нвєр Мнацаканович 1960 р.н., перебуває в кадровому резерві Верховної Ради України, проживає в м.Києві

96 Деркач Андрій Леонідович 1967 р.н., генеральний директор ДК "Укратомпром", проживає в м.Києві

97 Попов Олександр Павлович 1960 р.н., міністр з питань житлово-комунального господарства України, проживає в м.Комсомольськ Полтавської області

98 Зубик Володимир Володимирович 1958 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

99 Грицак Василь Миколайович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Обухів Київської області

100 Хмельницький Василь Іванович 1966 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

101 Букаєв Валерій Олександрович 1976 р.н., президент футбольного клубу "Зоря", проживає в м.Краснодон Луганської області

102 Мирний Іван Миколайович 1954 р.н., віце-президент із загальних питань авіакомпанія "ЕЕС-Авіа" ЛТД, проживає в м.Києві

103 Яцуба Володимир Григорович 1947 р.н., міністр регіонального розвитку та будівництва України, проживає в м.Києві

104 Гуреєв Василь Миколайович 1952 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

105 Новікова Юлія Володимирівна 1977 р.н., голова наглядової ради Миколаївського комбінату хлібопродуктів, проживає в м.Києві

106 Рева Дмитро Олексійович 1975 р.н., генеральний директор ТОВ "Виробничо комерційне підприємство ДЕМИ", проживає в м.Артемівськ Донецької області

107 Харлім Валерій Михайлович 1972 р.н., тимчасово не працює, проживає в м.Києві

108 Лісін Микола Павлович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

109 Плохой Ігор Іванович 1968 р.н., тимчасово не працює, проживає в м.Києві

110 Злочевський Микола Владиславович 1966 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

111 Іванющенко Юрій Володимирович 1959 р.н., президент ТОВ "УГК-2000", проживає в м.Єнакієве Донецької області

112 Солошенко Микола Павлович 1950 р.н., головний радник ТОВ "Металургійний завод "Дніпросталь", проживає в м.Новомосковськ Дніпропетровської області

113 Присяжнюк Микола Володимирович 1960 р.н., нд-V, проживає в м.Житомирі

114 Царьов Олег Анатолійович 1970 р.н., нд-V, проживає в с. Старі Кодаки Дніпропетровської області

115 Смітюх Григорій Євдокимович 1961 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

116 Потапов Василь Іванович 1948 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

117 Орлов Андрій Вікторович 1970 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

118 Скубашевський Станіслав Валеріанович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

119 Демішкан Володимир Федорович 1949 р.н., голова Державної служби автомобільних доріг України, проживає в м.Києві

120 Єдін Олександр Йосипович 1960 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

121 Лебедєв Павло Валентинович 1962 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

122 Святаш Дмитро Володимирович 1971 р.н., нд-V, проживає в м.Харкові

123 Мошак Сергій Миколайович 1965 р.н., помічник-консультант народного депутата України, проживає в м.Києві

124 Кравець Андрій Віталійович 1973 р.н., заступник міністра Кабінету міністрів України, проживає в м.Києві

125 Притика Дмитро Микитович 1942 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

126 Ландік Володимир Іванович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську

127 Селіваров Андрій Борисович 1972 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

128 Горошкевич Олександр Сергійович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Львові

129 Сулковський Павло Гнатович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

130 Бондик Валерій Анатолійович 1964 р.н., перший заступник міністра юстиції України, проживає в м.Києві

131 Матвійчук Едуард Леонідович 1963 р.н., нд-V, проживає в м.Ужгороді

132 Тедеєв Ельбрус Сосланович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

133 Ковальова Юлія Вікторівна 1951 р.н., нд-V, проживає в м.Харкові

134 Бурлаков Павло Миколайович 1963 р.н., нд-V, проживає в м.Макіївка Донецької області

135 Чечетов Михайло Васильович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

136 Плотніков Олексій Віталійович 1965 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

137 Комар Микола Степанович 1945 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

138 Засуха Тетяна Володимирівна 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

139 Вернидубов Іван Васильович 1951 р.н., нд-V, проживає в м.Севастополі

140 Журавко Олексій Валерійович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

141 Шенцев Дмитро Олексійович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

142 Шпенов Дмитро Юрійович 1978 р.н., генеральний директор ТОВ "Інститут стратегічних досліджень", проживає в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області

143 Мірошниченко Юрій Романович 1970 р.н., нд-V, проживає в смт Чабани Київської області

144 Мироненко Михайло Іванович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Сумах

145 Супруненко Олександр Іванович 1971 р.н., директор ТОВ "Юридичний центр "Еквітас", проживає в м.Києві

146 Бондаренко Олена Анатоліївна 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

147 Колєсніков Дмитро Валерійович 1972 р.н., перший заступник міністра промислової політики України, проживає в м.Кривий Ріг

148 Ілляшов Григорій Олексійович 1965 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську

149 Пшонка Артем Вікторович 1976 р.н., нд-V, проживає в м.Краматорськ Донецької області

150 Бондаренко Віктор Вікторович 1967 р.н., нд-V, проживає в смт Козин Київської області

151 Бережна Ірина Григоріївна 1980 р.н., приватний нотаріус, проживає в м.Києві

152 Глазунов Сергій Миколайович 1958 р.н., перший заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України, проживає в м.Кривий Ріг

153 Мороко Юрій Миколайович 1953 р.н., генеральний директор ТОВ "ММДС-Україна", проживає в м.Києві

154 Писарчук Петро Іванович 1955 р.н., нд-V, проживає в м.Львові

155 Лук’янов Владислав Валентинович 1964 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

156 Лисов Ігор Володимирович 1958 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

157 Шкіря Ігор Миколайович 1965 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

158 Наконечний Володимир Леонтієвич 1952 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

159 Тітенко Сергій Михайлович 1954 р.н., голова Національної комісії регулювання електроенергетики України, проживає в м.Києві

160 Синиця Артем Миколайович 1975 р.н., нд-V, проживає в м.Чернігові

161 Фесенко Леонід Іванович 1949 р.н., нд-V, проживає в м.Луганську

162 Горіна Ірина Анатоліївна 1967 р.н., генеральний директор ТОВ "Консент", проживає в м.Києві

163 Кожара Леонід Олександрович 1963 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

164 Щербань Артем Володимирович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

165 Глущенко Ігор Миколайович 1962 р.н., президент НАК "Енергетична компанія України", проживає в м.Донецьку

166 Черноморов Олександр Миколайович 1953 р.н., нд-V, проживає в м.Ялта АРК

167 Каракай Юрій Васильович 1967 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

168 Борт Віталій Петрович 1972 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

169 Маньковський Григорій Володимирович 1954 р.н., нд-V, проживає в м.Чернігові

170 Демидко Володимир Миколайович 1952 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

171 Калюжний Віталій Анатолійович 1979 р.н., нд-V, проживає в м.Донецьку

172 Корж Віктор Петрович 1957 р.н., міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту, проживає в м.Києві

173 Попеску Іван Васильович 1964 р.н., нд-V, проживає в с. Нижні Петрівці Чернівецької області

174 Зубець Михайло Васильович 1938 р. н., нд-V, проживає в м. Києві

БЮТ (157 мандатів)

1 Тимошенко Юлія Володимирівна 1960 р.н., голова політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", проживає в м.Дніпропетровську

2 Турчинов Олександр Валентинович 1964 р.н., перший заступник секретаря РНБО України, проживає в м.Києві

3 Томенко Микола Володимирович 1964 р.н., директор Інституту політики, проживає в м.Києві

4 Вінський Йосип Вікентійович 1956 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

5 Шевченко Андрій Віталійович 1976 р.н., журналіст-експерт міжнародної громадської організації "Інтерньюз-Україна", проживає в м.Фастів Київської області

6 Пинзеник Віктор Михайлович 1954 р.н., тимчасово не працює (далі тмч; депутати 5-го скликання, які склали мандати, підпали під визначення “тимчасово не працює”), проживає в м.Києві

7 Омельченко Григорій Омелянович 1951 р.н., тмч, проживає в м.Києві

8 Курило Віталій Семенович 1957 р.н., ректор Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, проживає в м.Луганську

9 Петрук Микола Миколайович 1950 р.н., тмч, проживає в м.Києві

10 Корнійчук Євген Володимирович 1966 р.н., старший викладач Дипломатичної академії при МЗС України, проживає в м.Яготин Київської області

11 Білорус Олег Григорович 1939 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

12 Федорчук Ярослав Петрович 1936 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

13 Суслов Євгеній Іванович 1981 р.н., тмч, проживає в м.Сквира Київської області

14 Шкіль Андрій Васильович 1963 р.н., президент Всеукраїнської громадської організації "Фонд україно-європейських ініціатив", проживає в м.Києві

15 Волинець Михайло Якович 1956 р.н., голова Незалежної профспілки гірників України, проживає в м.Красноармійськ Донецької області

16 Семинога Анатолій Іванович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Києві

17 Сас Сергій Володимирович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві

18 Таран Віктор Васильович 1941 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

19 Зубов Валентин Сергійович 1946 р.н., тмч, проживає в м.Києві

20 Кирильчук Євген Іванович 1940 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

21 Шевчук Сергій Володимирович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві

22 Яворівський Володимир Олександрович 1942 р.н., голова Національної спілки письменників України, проживає в м.Києві

23 Кожем’якін Андрій Анатолійович 1965 р.н., в розпорядженні голови СБУ на посаді заступника голови СБУ, проживає в м.Києві

24 Терьохін Сергій Анатолійович 1963 р.н., тмч, проживає в м.Києві

25 Соболєв Сергій Владиславович 1961 р.н., керівник групи експертів ТОВ "СЕА", проживає в с. Нові Безрадичі Київської області

26 Швець Віктор Дмитрович 1954 р.н., тмч, проживає в м.Києві

27 Губський Богдан Володимирович 1963 р.н., голова Фонду інтелектуальної співпраці "Україна-ХХІ ст.", проживає в м.Києві

28 Кальченко Валерій Михайлович 1947 р.н., пенсіонер, проживає в м.Кіровограді

29 Ляшко Олег Валерійович 1972 р.н., тмч, проживає в м.Києві

30 Мостіпан Уляна Миколаївна 1944 р.н., пенсіонерка, проживає в м.Києві

31 Одарченко Юрій Віталійович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Херсоні

32 Левцун Володимир Іванович 1952 р.н., тмч, проживає в м.Києві

33 Воротнюк Ігор Борисович 1962 р.н., тмч, проживає в м.Києві

34 Забзалюк Роман Омелянович 1960 р.н., тмч, проживає в с. Баловне Миколаївської області

35 Шлемко Дмитро Васильович 1950 р.н., тмч, проживає в м.Івано-Франківську

36 Курпіль Степан Володимирович 1959 р.н., директор з питань стратегії ЗАТ "Видавничий Дім "Високий Замок", проживає в м.Львові

37 Деревляний Василь Тимофійович 1962 р.н., голова Тернопільської облорганізації партії "Батьківщина", проживає в с. Білоскірка Тернопільської області

38 Буряк Сергій Васильович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Києві

39 Сушкевич Валерій Михайлович 1954 р.н., президент Національного комітету спорту інвалідів України, проживає в м.Києві

40 Петренко Вадим Михайлович 1946 р.н., пенсіонер, проживає в м.Полтаві

41 Васадзе Таріел Шакрович 1947 р.н., президент ВАТ "Українська автомобільна корпорація", проживає в м.Києві

42 Гринів Ігор Олексійович 1961 р.н., президент юридичної компанії ТОВ "Середньоєвропейська агенція", проживає в м.Києві

43 Фельдман Олександр Борисович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Харкові

44 Веревський Андрій Михайлович 1974 р.н., тмч, проживає в м.Києві

45 Баграєв Микола Георгійович 1964 р.н., президент ЗАТ "Таврійські ігри", проживає в м.Києві

46 Немиря Григорій Михайлович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Києві

47 Сігал Євген Якович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві

48 Корж Віталій Терентійович 1938 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

49 Абдуллін Олександр Рафкатович 1962 р.н., тмч, проживає в м.Києві

50 Полохало Володимир Іванович 1949 р.н., тмч, проживає в смт Коцюбинське Київської області

51 Осика Сергій Григорович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві

52 Гасюк Петро Петрович 1951 р.н., тмч, проживає в м.Чернівцях

53 Ковзель Микола Олегович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Львові

54 Сідельник Іван Іванович 1939 р.н., пенсіонер, проживає в м.Сумах

55 Шепелев Олександр Олександрович 1970 р.н., тмч, проживає в м.Донецьку

56 Лук’янчук Руслан Валерійович 1972 р.н., тмч, проживає в м.Києві

57 Міщенко Сергій Григорович 1971 р.н., тмч, проживає в м.Києві

58 Портнов Андрій Володимирович 1973 р.н., тмч, проживає в м.Києві

59 Логвиненко Олексій Степанович 1955 р.н., директор ДП НДІ "Регіональної політики" Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, проживає в м.Харкові

60 Філенко Володимир Пилипович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві

61 Скибінецький Олександр Матвійович 1947 р.н., тмч, проживає в м.Києві

62 Жеваго Костянтин Валентинович 1974 р.н., нд-V, проживає в м.Києві

63 Сивульський Микола Іванович 1952 р.н., тмч, проживає в м.Києві

64 Сенченко Андрій Віленович 1959 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі

65 Куровський Іван Іванович 1951 р.н., генеральний директор ТОВ "Житло-Буд", проживає в м.Києві

66 Королевська Наталія Юріївна 1975 р.н., тмч, проживає в м.Луганську

67 Кеменяш Олександр Михайлович 1965 р.н., тмч, проживає в м.Свалява Закарпатської області

68 Кравчук Петро Костянтинович 1962 р.н., тмч, проживає в с. Липини Волинської області

69 Буряк Олександр Васильович 1970 р.н., тмч, проживає в м.Києві

70 Кириленко Іван Григорович 1956 р.н., тмч, проживає в м.Києві

71 Денісова Людмила Леонтіївна 1960 р.н., тмч, проживає в м.Сімферополі

72 Костенко Павло Іванович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Києві

73 Пашинський Сергій Володимирович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Києві

74 Писаренко Валерій Володимирович 1980 р.н., тмч, проживає в м.Києві

75 Шишкіна Еліна Вікторівна 1982 р.н., тмч, проживає в м.Києві

76 Макієнко Володимир Петрович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві

77 Крук Юрій Борисович 1941 р.н., тмч, проживає в м.Києві

78 Рибаков Ігор Олександрович 1976 р.н., тмч, проживає в м.Одесі

79 Яценко Антон Володимирович 1977 р.н., в.о. старшого наукового співробітника Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, проживає в м.Києві

80 Шаго Євген Петрович 1941 р.н., тмч, проживає в м.Києві

81 Сербін Юрій Сергійович 1949 р.н., президент ТОВ "Екобуд", проживає в м.Києві

82 Шишкіна Зоя Леонідівна 1954 р.н., тмч, проживає в м.Києві

83 Чудновський Віталій Олегович 1969 р.н., тмч, проживає в м.Києві

84 Триндюк Юрій Григорович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Севастополі

85 Боднар Ольга Борисівна 1965 р.н., тмч, проживає в м.Києві

86 Олійник Святослав Васильович 1975 р.н., тмч, проживає в м.Дніпропетровську

87 Чепинога Віталій Михайлович 1969 р.н., тмч, проживає в м.Києві

88 Лабунська Анжеліка Вікторівна 1967 р.н., тмч, проживає в м.Києві

89 Бондаренко Олена Федорівна 1955 р.н., тмч, проживає в м.Києві

90 Єресько Ігор Геннадійович 1956 р.н., тмч, проживає в м.Черкасах

91 Полунєєв Юрій Володимирович 1956 р.н., президент Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ), проживає в м.Києві

92 Шаманов Валерій Вікторович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Алчевськ Луганської області

93 Зозуля Руслан Петрович 1966 р.н., тмч, проживає в м.Білгород-Дністровський Одеської області

94 Шустік Олена Юріївна 1968 р.н., генеральний директор ТОВ "Українська правничо-консалтингова компанія", проживає в м.Києві

95 Шевчук Олег Борисович 1968 р.н., директор Інституту інформаційного суспільства, проживає в м.Києві

96 Лозінський Віктор Олександрович 1963 р.н., генеральний директор сільськогосподарського ТОВ "Манжурка", проживає в м.Києві

97 Кузьменко Петро Павлович 1954 р.н., тмч, проживає в м.Умань Черкаської області

98 Буджерак Олександр Олександрович 1943 р.н., тмч, проживає в м.Києві

99 Камчатний Валерій Григорович 1955 р.н., тмч, проживає в м.Харкові

100 Бондаренко Володимир Дмитрович 1952 р.н., тмч, проживає в м.Києві

101 Лукашук Олег Григорович 1951 р.н., тмч, проживає в м.Києві

102 Пєрєдєрій В’ячеслав Григорович 1943 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

103 Ветвицький Дмитро Олександрович 1968 р.н., голова правління благодійної організації "Фонд громадських ініціатив "Еволюція", проживає в м.Дніпропетровську

104 Радковський Олег Володимирович 1960 р.н., тмч, проживає в м.Одесі

105 Данілов Віталій Богданович 1967 р.н., президент ТОВ "Юридична фірма "ДІКЕ", проживає в м.Харкові

106 Арутюнов Гарегін Рафаелович 1964 р.н., підприємець, проживає в м.Дніпропетровську

107 Радовець Арнольд Анатолійович 1937 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

108 Глусь Степан Карлович 1947 р.н., тмч, проживає в м.Немирів Вінницької області

109 Бабаєв Олег Мейданович 1965 р.н., президент ТОВ "Футбольний клуб "Ворскла", проживає в м.Кременчук Полтавської області

110 Гнаткевич Юрій Васильович 1940 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

111 Задирко Геннадій Олександрович 1967 р.н., помічник-консультант народного депутата України, проживає в м.Миколаєві

112 Бірюк Лев Васильович 1946 р.н., пенсіонер, проживає в м.Хмельницькому

113 Кандидат знятий до виборів

114 Бондарєв Костянтин Анатолійович 1972 р.н., член правління регіональної громадської організації "Право народу", проживає в селі Грузьке Київської області

115 Денькович Іван Васильович 1963 р.н., заступник голови Львівської обласної ради, проживає в м.Львові

116 Пудов Борис Миколайович 1951 р.н., голова Київської міської організації Товариства сприяння обороні України, проживає в с. Софіївська Борщагівка Київської області

117 Поживанов Михайло Олександрович 1960 р.н., голова громадської організації "Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право", проживає в м.Києві

118 Крупко Петро Миколайович 1958 р.н., тмч, проживає в м.Києві

119 Кандидат знятий до виборів

120 Маліч Олег Володимирович 1960 р.н., заступник голови Наглядової ради АТ "Київська пересувна механізована колона-2", проживає в м.Києві

121 Скубенко Володимир Петрович 1958 р.н., тмч, проживає в м.Києві

122 Дончак Володимир Андрійович 1947 р.н., тмч, проживає в м.Києві

123 Зімін Євген Ігоревич 1960 р.н., тмч, проживає в м.Києві

124 Константинов Євген Семенович 1937 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

125 Черкаський Ігор Борисович 1970 р.н., голова Ради директорів ЗАТ "Страхова компанія "Кредо-Класик", проживає в м.Києві

126 Косів Михайло Васильович 1934 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

127 Рябека Олександр Григорович 1959 р.н., тмч, проживає в м.Києві

128 Дубовой Олександр Федорович 1976 р.н., президент Міжнародної благодійної організації "Фонд Добра та Любові", проживає в м.Києві

129 Соколов Михайло Володимирович 1967 р.н., виконуючий обов’язки директора ТОВ "Технофарма", проживає в м.Дніпропетровську

130 Гейман Олег Айзікович 1957 р.н., директор ДП "Завод "Радіореле", проживає в м.Харкові

131 Мовчан Павло Михайлович 1939 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

132 Подгорний Сергій Петрович 1956 р.н., тмч, проживає в м.Києві

133 Черпіцький Олег Зенович 1964 р.н., тмч, проживає в м.Житомирі

134 Кондратюк Олена Костянтинівна 1970 р.н., директор ТОВ "Піар-агенство "Радник", проживає в м.Києві

135 Давимука Степан Антонович 1947 р.н., віце-президент Українського фонду "Громадська думка", м.Львів, проживає в м.Києві

136 Трегубов Юрій Валентинович 1973 р.н., заступник прокурора Дніпропетровської області, проживає в м.Дніпропетровську

137 Савченко Ігор Васильович 1966 р.н., генеральний директор КП "Інститут земельних відносин Київської області", проживає в м.Києві

138 Крайній Валерій Григорович 1948 р.н., заступник голови правління ЗАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", проживає в м.Запоріжжі

139 Бородін Всеволод Володимирович 1963 р.н., керівник департаменту виконавчого секретаріату політради партії "Батьківщина", проживає в м.Києві

140 Семерак Остап Михайлович 1972 р.н., заступник голови Київської обласної державної адміністрації, проживає в м.Києві

141 Прокопчук Юрій Володимирович 1964 р.н., військовий пенсіонер, проживає в м.Корець Рівненської області

142 Іваненко Володимир Григорович 1955 р.н., тренер-викладач ДЮСШ "Вікторія" комітету з фізичної культури та спорту Черкаського міськвиконкому, проживає в м.Черкасах

143 Лівінський Михайло Олександрович 1969 р.н., головний консультант Апарату Верховної Ради України, проживає в м.Києві

144 Бабенко Валерій Борисович 1964 р.н., помічник першого заступника секретаря РНБО України, проживає в м.Києві

145 Пономаренко Олександр Володимирович 1963 р.н., заступник голови правління Акціонерного банку "Брокбізнесбанк", проживає в м.Києві

146 Богдан Руслан Дмитрович 1972 р.н., перший заступник директора ТОВ "Енерготорг", проживає в м.Києві

147 Уколов Віктор Олександрович 1968 р.н., керівник департаменту виконавчого секретаріату політради партії "Батьківщина", проживає в м.Києві

148 Каплієнко Володимир Володимирович 1970 р.н., тмч, проживає в м.Одесі

149 Сорочинська-Кириленко Раїса Миколаївна 1946 р.н., пенсіонерка, проживає в м.Києві

150 Філіпчук Георгій Георгійович 1950 р.н., провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, проживає в м.Києві

151 Олійник Віктор Степанович 1972 р.н., радник голови Волинської обласної ради, проживає в с. Льотниче Волинської області

152 Трайдук Микола Федорович 1951 р.н., голова Дзержинської районної ради у місті Кривий Ріг, проживає в м.Кривий Ріг

153 Гацько Валерій Петрович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Запоріжжі

154 Барвіненко Віталій Дмитрович 1981 р.н., голова Одеської обласної організації партії "Батьківщина", проживає в м.Одесі

155 Коротюк Вадим Іванович 1963 р.н., тмч, проживає в м.Дніпродзержинськ

156 Добряк Євген Дмитрович 1973 р.н., асистент кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Інституту екології та медицини, проживає в м.Києві

157 Трофименко Вадим Всеволодович 1961 р.н., тмч, проживає в м.Запоріжжі

158 Веліжанський Сергій Костянтинович 1960 р.н., голова Спостережної ради ВАТ "Кримзалізобетон", проживає в м.Сімферополі

159 Кравчук Василь Петрович 1967 р.н., голова Теофіпольської районної ради, проживає в с. Волиця Хмельницької області

НУ-НС (72 мандати)

1 Луценко Юрій Віталійович 1964 р.н., тмч, проживає в м.Києві

2 Кириленко В’ячеслав Анатолійович 1968 р.н., тмч, проживає в м.Києві

3 Яценюк Арсеній Петрович 1974 р.н., міністр закордонних справ України, проживає в м.Києві

4 Гриценко Анатолій Степанович 1957 р.н., міністр оборони України, проживає в м.Києві

5 Катеринчук Микола Дмитрович 1967 р.н., тмч, проживає в м.Києві

6 Герасим’юк Ольга Володимирівна 1958 р.н., тмч, проживає в м.Києві

7 Павленко Юрій Олексійович 1975 р.н., голова Житомирської обласної державної адміністрації, проживає в м.Києві

8 Ляпіна Ксенія Михайлівна 1964 р.н., керівник аналітичної групи громадської організації "Інститут конкурентного суспільства", проживає в м.Києві

9 Князевич Руслан Петрович 1974 р.н., тмч, проживає в м.Києві

10 Ар’єв Володимир Ігоревич 1975 р.н., директор ТОВ "Студія" "Зміна", проживає в м.Києві

11 Тарасюк Борис Іванович 1949 р.н., голова Народного Руху України, проживає в м.Києві

12 Григорович Лілія Степанівна 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві

13 Омельченко Олександр Олександрович 1938 р.н., президент громадської організації "Клуб голів громад України", проживає в м.Києві

14 Оніщук Микола Васильович 1957 р.н., перший заступник голови Союзу юристів України, проживає в м.Києві

15 Вакарчук Святослав Іванович 1975 р.н., музикант ТОВ "Суперсиметрія", проживає в м.Києві

16 Костенко Юрій Іванович 1951 р.н., голова Української Народної Партії, проживає в м.Києві

17 Сподаренко Іван Васильович 1931 р.н., тмч, проживає в м.Києві

18 Оробець Олеся Юріївна 1982 р.н., приватний підприємець, проживає в м.Києві

19 Геращенко Ірина Володимирівна 1971 р.н., президент інформаційного агентства УНІАН, проживає в м.Києві

20 Ключковський Юрій Богданович 1949 р.н., тмч, проживає в м.Києві

21 Жванія Давид Важаєвич 1967 р.н., тмч, проживає в м.Києві

22 Матвієнко Анатолій Сергійович 1953 р.н., голова Української республіканської партії “Собор”, президент Інституту відкритої політики, проживає в м.Києві

23 Плющ Іван Степанович 1941 р.н., секретар РНБО України, проживає в м.Києві

24 Єхануров Юрій Іванович 1948 р.н., президент Інституту конкурентного суспільства, проживає в м.Києві

25 Стретович Володимир Миколайович 1958 р.н., голова Партії Християнсько-Демократичний Союз, проживає в м.Києві

26 Куйбіда Василь Степанович 1958 р.н., заступник голови Народного Руху України, проживає в м.Львові

27 Джемілєв Мустафа 1943 р.н., тмч, проживає в м.Києві

28 Стельмах Володимир Семенович 1939 р.н., голова Національного банку України, проживає в м.Києві

29 Стецьків Тарас Степанович 1964 р.н., тмч, проживає в м.Києві

30 Заєць Іван Олександрович 1952 р.н., тмч, проживає в м.Києві

31 Каськів Владислав Володимирович 1973 р.н., голова правління громадської організації "Інститут політичного розвитку", проживає в м.Києві

32 Поляченко Володимир Аврумович 1938 р.н., тмч, проживає в м.Києві

33 Шемчук Віктор Вікторович 1970 р.н., заступник Генерального прокурора України - прокурор АРК, проживає в м.Сімферополі

34 Гуменюк Олег Іванович 1970 р.н., керівник центрального виконавчого комітету НСНУ, проживає в м.Києві

35 Полянчич Михайло Михайлович 1958 р.н., тмч, проживає в м.Києві

36 Зварич Роман Михайлович 1953 р.н., тмч, проживає в м.Києві

37 Доній Олександр Сергійович 1969 р.н., президент громадської організації "Центр досліджень політичних цінностей", проживає в м.Києві

38 Коваль В’ячеслав Станіславович 1945 р.н., заступник голови Народного Руху України, проживає в м.Києві

39 Ющенко Петро Андрійович 1946 р.н., пенсіонер, проживає в м.Києві

40 Кріль Ігор Іванович 1961 р.н., тмч, проживає в м.Мукачеве Закарпатської області

41 Москаль Геннадій Геннадійович 1950 р.н., президент юридичної компанії "Правозахист", проживає в м.Києві

42 Слободян Олександр В’ячеславович 1956 р.н., тмч, проживає в м.Києві

43 Мойсик Володимир Романович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві

44 Білозір Оксана Володимирівна 1957 р.н., професор кафедри естрадного співу Київського національного університету культури і мистецтв , проживає в м.Києві

45 Новіков Олег Володимирович 1967 р.н., заступник директора ТОВ "Охоронна компанія "Варяг", проживає в м.Києві

46 Стойко Іван Михайлович 1961 р.н., голова Тернопільської обласної державної адміністрації, проживає в м.Тернополі

47 В’язівський Володимир Михайлович 1963 р.н., тмч, проживає в м.Червоноград Львівської області

48 Мартиненко Микола Володимирович 1961 р.н., тмч, проживає в м.Києві

49 Лук’янова Катерина Євгеніївна 1969 р.н., заступник голови політичної партії "Вперед, Україно!", приватний підприємець, проживає в м.Вінниці

50 Клименко Олександр Іванович 1965 р.н., фінансовий директор ТОВ "Лізінг – Центр", проживає в м.Донецьку

51 Шкутяк Зіновій Васильович 1948 р.н., тмч, проживає в м.Івано-Франківську

52 Кучеренко Олексій Юрійович 1961 р.н., керівник виконкому Київської обласної організації НСНУ, проживає в м.Києві

53 Стець Юрій Ярославович 1975 р.н., генеральний продюсер ПП у формі ТОВ "Телерадіокомпанія" НБМ", проживає в м.Києві

54 Ткач Роман Володимирович 1962 р.н., голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, проживає в с. Ямниця Івано-Франківської області

55 Довгий Станіслав Олексійович 1954 р.н., тмч, проживає в м.Києві

56 Тополов Віктор Семенович 1945 р.н., тмч, проживає в м.Києві

57 Куликов Кирило Борисович 1969 р.н., тмч, проживає в м.Києві

58 Кармазін Юрій Анатолійович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві

59 Третьяков Олександр Юрійович 1970 р.н., тмч, проживає в м.Києві

60 Петьовка Василь Васильович 1967 р.н., Мукачівський міський голова, проживає в м.Мукачеве Закарпатської області

61 Бут Юрій Анатолійович 1967 р.н., доцент кафедри цивільно – правових дисциплін Київського національного університету культури і мистецтв, проживає в м.Києві

62 Давиденко Андрій Анатолійович 1976 р.н., радник керівника Державного управління справами, проживає в м.Тернополі

63 Аржевітін Станіслав Михайлович 1961 р.н., тмч, проживає в м.Києві

64 Карпук Володимир Георгійович 1954 р.н., тмч, проживає в м.Луцьку

65 Марущенко Володимир Станіславович 1967 р.н., заступник голови Партії Християнсько-Демократичний Союз, проживає в м.Києві

66 Бондар Олександр Миколайович 1955 р.н., заступник голови Української республіканської партії “Собор”, тмч, проживає в м.Києві

67 Жебрівський Павло Іванович 1962 р.н., тмч, проживає в м.Києві

68 Палиця Ігор Петрович 1972 р.н., голова правління ВАТ "Укрнафта", проживає в м.Яремче Івано-Франківської області

69 Харовський Сергій Юрійович 1962 р.н., у розпорядженні кадрів МВС України, проживає в м.Києві

70 Чорноволенко Олександр Віленович 1955 р.н., голова Київської міської організації Народний Рух України, проживає в м.Києві

71 Борисов Валерій Дмитрович 1957 р.н., тмч, проживає в м.Києві

72 Кульчинський Микола Георгійович 1947 р.н., редактор газети «Наше слово», проживає в м.Києві

Комуністична партія України (27 мандатів)

1 Симоненко Петро Миколайович 1952 р.н., нд-V, голова фракції КПУ у Верховної Ради України, член Комітету з питань правової політики, проживає в м.Києві

2 Волинець Євген Валерійович 1978 р.н., прохідник шахти ім. Чапаєва, проживає в м. Шахтарськ Донецької області

3 Перестенко Марина Володимирівна 1966 р.н., голова селянського (фермерського) господарства "Марс", проживає в селі Роздолля Сімферопольського району АРК

4 Герасимов Іван Олександрович 1921 р.н., нд-V, заступник голови Комітету з питань національної безпеки і оборони, проживає в м.Києві

5 Гайдаєв Юрій Олександрович 1954 р.н., міністр охорони здоров’я України, проживає в м.Києві

6 Мартинюк Адам Іванович 1950 р.н., перший заступник Голови Верховної Ради України V скликання, проживає в м.Києві

7 Бевз Валерій Ананійович 1953 р.н., заступник міністра МНС, проживає в селі Агрономічне Вінницької області

8 Ткаченко Олександр Миколайович 1939 р.н., нд-V, член Комітету з питань фінансів і банківської діяльності, проживає в м.Києві

9 Голуб Олександр Володимирович 1967 р.н., нд-V, заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації, проживає в м.Києві

10 Алексєєв Ігор Вікторович 1960 р.н., нд-V, голова підкомітету Комітету у закордонних справах, проживає в м.Києві

11 Храпов Сергій Анатолійович 1981 р.н., перший секретар Новомосковського мі