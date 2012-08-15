Крим відклав «язык» до жовтня

Верховна Рада Криму доручила Раді міністрів автономії до 10 жовтня підготувати і внести на розгляд кримського парламенту пропозиції з реалізації в автономії закону про засади державної мовної політики, підписаного на початку серпня Президентом України Віктором Януковичем.

Як передає кореспондент УНІАН, на позачерговій сесії в середу за таке рішення проголосували 80 із 88 парламентаріїв.

Всього у ВР АРК 100 депутатів.

Крім того, парламент Криму рекомендував забезпечити проведення роз'яснювальної роботи серед населення регіону про основні положення закону. Органам місцевого самоврядування і райдержадміністраціям рекомендовано розробити і здійснювати заходи щодо реалізації положень закону на своїх територіях.

«Ухвалений закон фактично підтверджує багато правових норм про мову, прописаних в Конституції автономії. Головне - він розширює повноваження органів місцевого самоврядування в мовній сфері, забезпечує реалізацію в Україні основних демократичних свобод і прав людини. Правові норми закону дозволять забезпечити в 13 регіонах країни функціонування і розвиток 18 регіональних мов. Закон, за великим рахунком, надає громадянину право розмовляти з державою рідною мовою», - заявив з трибуни кримський спікер Володимир Константинов, який є автором ухваленого сьогодні рішення ВР автономії.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Віктор Янукович підписав ухвалений Верховною Радою України закон про засади державної мовної політики.

Як заявив прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов, документ не перешкоджатиме розвитку в Криму державної - української - мови, регіональними тут можуть стати російська і кримськотатарська мови - тільки ці мовні групи налічують на півострові не менш як 10% населення.

14 серпня представники 8 громадських організацій звернулися до спікера кримського парламенту і прем'єр-міністра автономії з проханням надати українській мові статус регіональної в республіці разом із російською і кримськотатарською як мові національної меншини в регіоні.