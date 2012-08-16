ЦВК зареєструвала Донія, Чобота і ще 137 самовисуванців

18:45, 16 серпня 2012
Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала 139 кандидатів, які балотуються до Верховної Ради України шляхом самовисування.

ЦВК провела засідання

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Серед зареєстрованих кандидатів – народний депутат України Оксана Білозір (округ № 66, Житомирська область), голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький (округ № 87, Івано-Франківська область), народний депутат Олесь Доній (округ № 88, Івано-Франківська область), голова Народно-демократичної партії Людмила Супрун (округ № 101, Кіровоградська область).

До Верховної Ради також шляхом самовисування балотується письменник Дмитро Чобіт (округ № 214, Київ).

В одномандатному окрузі № 217 Києва балотуватимуться, згідно з рішенням ЦВК, народні депутати Володимир Лановий, Олег Новіков, Вадим Столар.

ЦВК зареєструвала кандидатом у депутати президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняка (округ № 219, Київ), адвоката екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, голову ради директорів Української правничої групи Ігоря Фоміна (округ № 221, Київ).

Згідно з рішенням ЦВК, в одномандатному окрузі № 223 Києва балотуватиметься Вікторія Ліснича, яка, згідно з поданими документами, фігурує як генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

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