ЦВК зареєструвала Донія, Чобота і ще 137 самовисуванців

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Серед зареєстрованих кандидатів – народний депутат України Оксана Білозір (округ № 66, Житомирська область), голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький (округ № 87, Івано-Франківська область), народний депутат Олесь Доній (округ № 88, Івано-Франківська область), голова Народно-демократичної партії Людмила Супрун (округ № 101, Кіровоградська область).

До Верховної Ради також шляхом самовисування балотується письменник Дмитро Чобіт (округ № 214, Київ).

В одномандатному окрузі № 217 Києва балотуватимуться, згідно з рішенням ЦВК, народні депутати Володимир Лановий, Олег Новіков, Вадим Столар.

ЦВК зареєструвала кандидатом у депутати президента Асоціації українських банків Олександра Сугоняка (округ № 219, Київ), адвоката екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, голову ради директорів Української правничої групи Ігоря Фоміна (округ № 221, Київ).

Згідно з рішенням ЦВК, в одномандатному окрузі № 223 Києва балотуватиметься Вікторія Ліснича, яка, згідно з поданими документами, фігурує як генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.