ЦВК наполягає на законності своїх дій при реєстрації Сацюка кандидатом

Він оскаржує постанову та окрему ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 19 серпня щодо скасування реєстрації кандидатом у народні депутати колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка та протиправності його дій та дій його колеги Валерія Шелудька під час підготовки цього питання до розгляду.

Про це А.Магера повідомив кореспонденту УНІАН.

"Так, сьогодні увечері до Вищого адміністративного суду України було подано три самостійні скарги – скарга ЦВК за підписом голови Володимира Шаповала, моя та мого колеги Валерія Шелудька. Це три окремі, самостійні скарги", - сказав А.Магера.

Заступник голови ЦВК зазначив, що вимагає від суду визнати законними його дії, дії В.Шелудька та ЦВК під час ухвалення рішення про реєстрацію В.Сацюка кандидатом у депутати. "Я прошу суд скасувати постанову та окрему ухвалу суду, врахувати пропущені строки подання позову (позову Г.Федорченко, за результатами розгляду якого було ухвалено це рішення – УНІАН) та залишити його без розгляду", - уточнив він.

При цьому А.Магера наголосив, що оскаржує рішення суду лише в частини його дій, дій В.Шелудька та ЦВК. "Мені невідомо, чи оскаржувалося це рішення третьою стороною (В.Сацюком або його представником – УНІАН)", - зазначив заступник голови ЦВК.

"Я звертаю увагу суду на те, що на момент ухвалення рішення (про реєстрацію В.Сацюка – УНІАН) я, мій колега та ЦВК діяли в межах, передбачених законодавством", - повідомив він.

Водночас А.Магера не зміг повідомити дату розгляду цих скарг у Вищому адміністративному суді України. "Про дату ще невідомо. Але згідно з законодавством, Вищий адміністративний суд зобов’язаний розглянути апеляцію протягом двох днів з моменту отримання апеляції, тобто не пізніше, ніж 23 серпня", - зазначив заступник голови ЦВК.

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Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК про реєстрацію колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у народні депутати на одномандатному окрузі № 62 в Житомирській області.

Крім того, суд визнав протиправними дії двох членів Центральної виборчої комісії від опозиції - Андрія Магери і Валерія Шелудька - під час підготовки до розгляду на засіданні ЦВК 3 серпня 2012 року питання про реєстрацію В.Сацюка кандидатом.

Окремою постановою суд вирішив "довести до відома Президента України та голови ЦВК для прийняття відповідних заходів" інформацію про порушення, допущені членами ЦВК В.Шелудьком та А.Магерою.

Напередодні, 20 серпня, член ЦВК Михайло Охендовський заявив про намір комісії оскаржити це рішення суду у апеляційному порядку. За його словами, всі члени ЦВК дійшли висновку, що в діях А.Магери і В.Шелудька немає порушень, на які вказав суд у своїй постанові. "Отже, у нас є всі підстави, так само як і у наших колег, звернутися з відповідними апеляційними скаргами", - зазначив він. При цьому М.Охендовський підкреслив, що ЦВК у своїй скарзі не захищатиме право В.Сацюка на реєстрації кандидатом.