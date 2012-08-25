ЦВК перекроїла видатки на вибори до ВР

Центральна виборча комісія внесла зміни до кошторису видатків на підготовку та проведення виборів до Верховної Ради 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, ЦВК зменшила із 108 млн 386 тис. 900 грн до 107 млн 12 тис. 400 грн видатки на оплату послуг ЗМІ для забезпечення ведення передвиборної агітації, а також з 78 млн 546 тис. 400 грн до 71 млн 797 тис. 600 грн - на виготовлення виборчої документації.

Водночас ЦВК збільшила видатки на виготовлення архівних боксів, придбання одноразових пломб для пломбування виборчих скриньок, захисних пакетів, виборчих скриньок (з 31 млн 955 тис. 800 грн до 33 млн 297 тис. 800 грн), на виготовлення печаток для окружних та закордонних виборчих комісій (з 45 тис. 500 грн до 78 тис. грн), на оплату послуг зв’язку (з 4 млн 694 тис. грн до 11 млн 442 тис. 800 грн).

Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна підкреслила, що загальна кількість видатків на підготовку та проведення виборів залишилася незмінною.

«Відбувся перерозподіл коштів між окремими статтями», - сказала вона.

Крім того, ЦВК також затвердила розподіл коштів державного бюджету серед окружних виборчих комісій, а також середні норми видатків виборчих комісій.

Обсяг фінансування ОВК залежатиме від кількості утворених в області виборчих дільниць.