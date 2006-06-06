Ющенко каже ВР АРК, що в Україні ”немає жодного міліметра НАТО”

Ющенко вважає рішення ВР АРК про оголошення Криму територією без НАТО політичною спекуляцією

Київ. 6 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає рішення Верховної Ради АРК про оголошення Криму територією без НАТО черговою політичною спекуляцією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Президент висловив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Рішення Верховної Ради Криму – це політичне рішення, яке не вносить змін у ті відносини, які має Україна з НАТО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також зазначив, що в Україні «немає жодного міліметра, який належав би НАТО». «Але у нас є план співпраці, який сформований на основі Плану дій, що передбачає проведення оперативно-тактичних навчань. Такі навчання проводяться в Україні з 1997 року», - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що рішення про проведення спільних навчань України і НАТО є компетенцією Президента, уряду і Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, Верховна Рада АРК оголосила Крим територією без НАТО. За таке рішення проголосував 61 із 78 кримських депутатів.