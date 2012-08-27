У Табачника вже й зраділи анонсованій Росією допомозі

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.Жебровський заявив, виступаючи в приміщенні представництва Росспівробітництва в Україні перед вчителями і директорами українських шкіл.

«Оскільки ми на території Російського посольства, то говоритиму російською мовою, будемо на території китайського – будемо російською, все одно російською мовою, тому що всі ми її знаємо, дякувати Богу», - заявив Б.Жебровський на початку свого виступу (приміщення представництва Росспівробітництва в Україні не є територією Посольства Росії в Україні. І, таким чином, не є частиною території Росії – УНІАН).

Кажучи про ухвалення мовного закону в Україні, Б.Жебровський сказав, що сьогодні це питання загострилося.

«Яка ж буде практична реакція міністерства на місцях на цей закон. Нормальна, ми найбільш законослухняні у цій країні», - заявив він.

Водночас він відзначив, що під кожний закон потрібні ще підзаконні акти, відомчі інструкції тощо.

«Зараз можу сказати, що поки Міносвіти не має жодного офіційного документа, який би говорив про те, що хочуть відкрити школи з такою-то мовою, або ухвалене якесь рішення обласною, районною чи міською радою. Всі чудово розуміють, що за три дні такі питання вирішити дуже складно», - сказав заступник міністра.

Він заявив, що всі школи в Україні – українські, є тільки різні мови навчання. За його словами, державна мова в Україні одна – українська, все інше плюс до неї.

«Якщо якась країна, якийсь уряд, якесь міністерство зацікавлене, щоб мова його країни у нас на території розвивалася, воно, відповідно, і робитиме, і ми не те щоб не перешкоджатимемо, ми всіляко вітатимемо», - заявив Б.Жебровський.

«І в даному відношенні наші російські колеги показують приклад не просто розмов, а приклад дуже конкретний: ось семінар, ось книги, ось якісь методичні матеріали. Як можна проти цього виступати? Якщо завтра будь-яка інша країна захоче допомагати дітям вивчати мову – ми «за», - додав заступник міністра.