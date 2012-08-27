Росія обіцяє максимально використати український мовний закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, виступаючи у приміщенні представництва Росспівробітництва в Україні перед вчителями і директорами українських шкіл.

За словами М.Зурабова, Росія не може не звернути уваги на ті нові культурно-освітні перспективи, які виникають у зв'язку з ухваленням в Україні закону про засади державної мовної політики.

Звертаючись до вчителів, посол Росії заявив, що російській владі важливо дізнатися, якого роду допомога могла б бути надана на регіональному рівні і не тільки, щоб потенціал цього закону можна було б розкрити максимально.

«Хочу з усією відповідальністю сказати вам про те, що в Росії усвідомлюють стан освіти на Україні, розуміють ті виклики, з якими найближчим часом в окремих регіонах України в освітньому процесі доведеться зіткнутися з урахуванням згаданих обставин, і це не буде пасивна позиція. Це, безумовно, будуть найактивніші зацікавлені відносини до надання допомоги у розв’язанні тих проблем, які можуть надалі виникнути за реалізації цього закону», - заявив М.Зурабов.

За його словами, йдеться не лише про надання допомоги в перепідготовці фахівців, поставках необхідними матеріалами, які використовуються в освітньому процесі.

Посол додав, що є певний досвід, який виправдав вже себе у Росії, - це використання принципово нових технічних засобів у процесі навчання, організація інтерактивного процесу з використанням найсучасніших інформаційних технологій.

Пізніше у коментарі журналістам М.Зурабов пояснив, що з тексту мовного закону випливає, що регіональні власті ухвалюватимуть рішення про оголошення мови, якою в цьому регіоні спілкується певна кількість громадян, як регіональної, і цілком можливо, що цю мову обиратимуть як мову навчання з окремих предметів у школі. Посол відзначив, що у зв'язку з цим у шкіл може виникнути необхідність у певній допомоги у сфері перепідготовки вчителів, наданні методичної допомоги, навчальної літератури.

Він також не виключив, що надання Росією необхідної технічної допомоги. Окрім того, за словами М.Зурабова, може виникнути потреба в доступі до російських інформаційних освітніх ресурсів.

При цьому посол відзначив, що такі дії можливі лише у рамках взаємоузгоджених планів, і додав, що ця тема обговорюватиметься на політичній рівні.

«Тут ми суворо дотримуватимемося і букви, і духу українського законодавства, і подібні дії пропонуватимуться українській стороні лише у тому випадку, якщо у подібній допомозі виникне необхідність», - сказав М.Зурабов.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менш як 10% жителів говорять цією мовою.

8 серпня Президент України Віктор Янукович підписав цей закон і 10 серпня він набрав чинності.