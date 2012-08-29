ЦВК вирішив, кого писати в бюлетень замість Тимошенко й Луценка

Про це А.Магера повідомив у коментарі УНІАН.

Таким чином, за словами заступника голови ЦВК у виборчому бюлетені від партії «Батьківщина» будуть зазначені прізвища наступних кандидатів: Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Анатолій Гриценко, Вячеслав Кириленко та Григорій Немиря.

За темою: Імен Тимошенко і Луценка у бюлетені не буде

Відповідно від ВО «Громада» перша п’ятірка кандидатів виглядатиме наступним чином: Іван Лазаренко, Валентина Ляшенко, Юрій Філяк, Вікторія Орлова, Володимир Косюга.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ЦВК затвердив форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Згідно з цим рішення у бюлетені перед назвою політичної сили повинні бути вказані імена, по батькові та прізвища першої п’ятірки кандидатів. Прізвища Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та Павла Лазаренка будуть відсутні у зв’язку з відмовою ЦВК у реєстрації їх кандидатами. Натомість навіть після ухвалення рішення щодо форми і тексту виборчого бюлетеня не було достеменно відома кількість кандидатів від партії «Батьківщина» та ВО «Громада». Заступник голови ЦВК А.Магера не виключає, що від партії «Батьківщина» буде зазначено лише три прізвища, в від «Громади» - чотири.