Тігіпко думає, що регіоналам вже менше треба кивати на попередників

Про це він заявив у інтерв'ю ЛігаБізнесІнформ.

«Роль "попередників" була дуже негативною. Але я вважаю, що вже через місяців шість варто було б менше про це говорити. Прийшов у владу - бери на себе відповідальність», – сказав він.

На думку віце-прем'єра, владі є про що говорити. «Є ж досягнення: пенсійна реформа, яка дозволила стабільно виплачувати пенсії та вийти на підвищення соціальних стандартів цього року, парафування угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, ратифікація угоди про зону вільної торгівлі з країнами СНД, Закон про зайнятість. Готуємо три важливі закони для інвесторів. Підготували рішення про створення компанії зі страхування ризиків експортерів. Влада має займатися такими речами. І саме на них робити наголос під час виборчої кампанії», – заявив С.Тігіпко.