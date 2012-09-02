У Саламатіна кажуть, що міністр сказав Януковичу правду

"9 серпня 2012 року відбулася зустріч Міністра оборони України Дмитра Саламатіна з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Ірак в Україні Шоршем Халідом Саідом", - йдеться у повідомленні прес-служби.

За словами директора Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України Віктора Смирнова, який був присутній на цій зустрічі, Шорш Халід Саід поінформував Міністра оборони України про те, що “хмари над контрактом між Іраком та Україною на поставку БТР розвіялись”.

За словами чиновника, під час зустрічі українській стороні повідомили, що Прем’єр-міністр Іраку Нурі аль Малікі видав відповідний урядовий документ на виконання контракту іракською стороною.

“Під час зустрічі Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Ірак в Україні Шорш Халід Саід висловив також стурбованість тим, що чергова партія БТР у кількості 62 штук, які є невід’ємною частиною працюючого на сьогоднішній день контракту та вже які прийняті іракською стороною, знаходиться в порту Одеси і з невідомих причин не відправляється іракській стороні”, – заявив Віктор Смирнов.