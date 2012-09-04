У ВР відкрилася остання сесія парламенту шостого скликання

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі присутній прем’єр-міністр України Микола Азаров, члени Кабінету міністрів, представники судової гілки влади, уповноважений парламенту з прав людини, генеральний прокурор, голова Вищої ради юстиції, голова Фонду держмайна та інші.

Відкрилася сесія Гімном України у виконанні хору ім.Г.Верьовки.

У сесійній залі знаходяться депутати всіх фракцій, а на балконах ВР зайняли місця представники дипломатичних установ, акредитованих в Україні. Фракція "БЮТ-Батьківщина" на своїх місцях розгорнула плакат з фотографією Юлії Тимошенко, на якому написано «Тимошенко волю, Україні волю».

Президент України участі у відкритті сесії не взяв.

Парламентська опозиція зустріла виступ прем’єр-міністра України Миколи Азарова на відкритті одинадцятої сесії шостого скликання свистом і вигуками "ганьба".

Як передає кореспондент УНІАН, ряд опозиційних депутатів, під час виступу М.Азарова покинули сесійну залу.