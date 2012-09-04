ЦВК поділив між кандидатами час у телевізорі і на радіо

Як передає кореспондент УНІАН, жеребкування було проведено сьогодні за участі представників політичних партій.

Агітаційна кампанія відбуватиметься у два етапи: перший розпочнеться 13 вересня та завершиться 4 жовтня, а другий проходитиме з 5 по 26 жовтня.

На першому етапі в ефірі на Національному телебаченні першою розпочне агітаційну кампанію партія "Руський блок", а Комуністична партія завершить перший етап телевізійної агітації. У радіоефірі на першому етапі першою агітуватиме за себе партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!", а останньою – Партія пенсіонерів України.

Другий етап агітаційної кампанії на Національному телебаченні першою розпочне політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" та завершить політична партія "Наша Україна".

Другий етап радіоагітації першою розпочне політична партія "Україна майбутнього" та завершить - політична партія "Зелені".

Зараз у ЦВК проводиться жеребкування щодо черговості надання для агітаційної роботи ефірного часу на каналах регіональних телерадіоорганізацій державної та комунальної форми власності.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Центральна виборча комісія зобов’язала Національну раду з питань телебачення і радіомовлення та Державний комітет телебачення і радіомовлення забезпечити безумовне виконання вимог закону щодо надання політичним партіям і кандидатам у депутати ефірного часу для агітації на 6 регіональних державних теле- та радіоканалах.

Зокрема, ЦВК вимагає від двох державних органів забезпечити надання ефірного часу регіональними державними телерадіоорганізаціями Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей.

Закон «Про вибори народних депутатів України» передбачає надання телерадіоорганізацією державної та комунальної форми власності кожному суб’єкту виборчого процесу ефірного часу для проведення агітації за рахунок державного бюджету.

Згідно із законом, загальний обсяг такого ефірного часу для політичних партій не може бути меншим, ніж 60 хвилин на загальнонаціональному телеканалі, та 60 хвилин на загальнонаціональному радіо, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах і по 20 хвилин на регіональних радіо у кожному з регіонів.

Кандидатам у народні депутати, зареєстрованим в одномандатних виборчих округах, ефірний час надається в обсязі по 20 хвилин на регіональних каналах телебачення та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах.