КВУ: грубі порушення закону зривають легітимність виборів на Одещині

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву обнародував голова облКВУ Анатолій Бойко на прес-конференції «Перший місяць виборчої кампанії: результати моніторингу КВУ».

За його словами, «агітаційну діяльність у серпні Партія регіонів, ВО «Батьківщина» і КПУ ведуть, насамперед, зусиллями кандидатів-мажоритарників і їх прихильників. Передвиборна активність партії «Україна – вперед!» навіть знизилася, порівняно із травнем-липнем, а ВО «Свобода» поки що взагалі не розгорнула активної кампанії».

А.Бойко зазначив, що «особливістю ведення передвиборної агітації Партії регіонів в Одеській області є, зокрема, використання чинників так званого «народного бюджету» і «народного медогляду». Крім того, ПР активно веде кампанію за допомогою біл-бордів, вуличних наметів, мітингів на підтримку прийнятого «мовного закону». Агітатори від ПР приходять також у будинки виборців, щоб заповнювати спеціальні форми-тести і дізнаватися електоральні переваги.

Проте «з питань форми стає ясно, що виборців не тільки агітують за ПР, а й також вимагають від них індивідуальних даних і роблять помітки про агресивність чи пасивність виборця», підкреслив лідер облКВУ.

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Насторожує також безліч фактів непрямого підкупу виборців, зазначив А.Бойко. Причому у відповідь на зауваження про порушення законності «один з кандидатів нам заявив: «Ось зняв я свої плакати з шкіл, але вони ж і постраждають, оскільки я більше їм не допомагаю».

«Ми в таких випадках нагадуємо, - зауважив лідер облКВУ, - що ніхто не забороняє політикам робити добро людям, наприклад, роздавати на вулицях капусту. Проте є одне «але». Будь ласка, роздавайте безплатно капусту, якщо ви не реєструвалися кандидатом в депутати. Адже інакше - це порушення закону, злочин».

Аналізуючи діяльність політичних сил, кандидатів у депутати і органів влади щодо формування окружних виборчих комісій, А.Бойко констатував: «Дуже тривожною тенденцією виборчої кампанії в Одеській області є зростання кількості фактів перешкоджання здійсненню агітації, використання «чорного піару», непрямого підкупу виборців, залучення державних службовців до агітаційної діяльності, а також використання для її ведення бюджетних коштів».

«Ми боїмося, що збереження таких негативних тенденцій і надалі може поставити під загрозу легітимність виборчого процесу в Одеській області», - підсумував лідер обласного КВУ.