КВУ: грубі порушення закону зривають легітимність виборів на Одещині
Представники Одеської обласної організації Комітету виборців України дуже занепокоєні кількістю грубих порушень чинного законодавства під час передвиборної компанії.
Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву обнародував голова облКВУ Анатолій Бойко на прес-конференції «Перший місяць виборчої кампанії: результати моніторингу КВУ».
За його словами, «агітаційну діяльність у серпні Партія регіонів, ВО «Батьківщина» і КПУ ведуть, насамперед, зусиллями кандидатів-мажоритарників і їх прихильників. Передвиборна активність партії «Україна – вперед!» навіть знизилася, порівняно із травнем-липнем, а ВО «Свобода» поки що взагалі не розгорнула активної кампанії».
А.Бойко зазначив, що «особливістю ведення передвиборної агітації Партії регіонів в Одеській області є, зокрема, використання чинників так званого «народного бюджету» і «народного медогляду». Крім того, ПР активно веде кампанію за допомогою біл-бордів, вуличних наметів, мітингів на підтримку прийнятого «мовного закону». Агітатори від ПР приходять також у будинки виборців, щоб заповнювати спеціальні форми-тести і дізнаватися електоральні переваги.
Проте «з питань форми стає ясно, що виборців не тільки агітують за ПР, а й також вимагають від них індивідуальних даних і роблять помітки про агресивність чи пасивність виборця», підкреслив лідер облКВУ.
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Насторожує також безліч фактів непрямого підкупу виборців, зазначив А.Бойко. Причому у відповідь на зауваження про порушення законності «один з кандидатів нам заявив: «Ось зняв я свої плакати з шкіл, але вони ж і постраждають, оскільки я більше їм не допомагаю».
«Ми в таких випадках нагадуємо, - зауважив лідер облКВУ, - що ніхто не забороняє політикам робити добро людям, наприклад, роздавати на вулицях капусту. Проте є одне «але». Будь ласка, роздавайте безплатно капусту, якщо ви не реєструвалися кандидатом в депутати. Адже інакше - це порушення закону, злочин».
Аналізуючи діяльність політичних сил, кандидатів у депутати і органів влади щодо формування окружних виборчих комісій, А.Бойко констатував: «Дуже тривожною тенденцією виборчої кампанії в Одеській області є зростання кількості фактів перешкоджання здійсненню агітації, використання «чорного піару», непрямого підкупу виборців, залучення державних службовців до агітаційної діяльності, а також використання для її ведення бюджетних коштів».
«Ми боїмося, що збереження таких негативних тенденцій і надалі може поставити під загрозу легітимність виборчого процесу в Одеській області», - підсумував лідер обласного КВУ.