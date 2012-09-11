Прокурор: Тимошенко рано чи пізно доведеться постати перед судом

Екс-прем'єр-міністру України Юлії Тимошенко рано чи пізно доведеться постати перед судом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після чергового засідання суду у справі щодо ЄЕСУ заявила представник державного обвинувачення Вікторія Калита, коментуючи відмову підсудної брати участь у судових засіданнях.

«Рано чи пізно Тимошенко доведеться постати перед судом, яким би чином зараз вона не намагалася затягнути судовий розгляд справи», - сказала прокурор.

Вона звернула увагу, що сьогодні Ю.Тимошенко увосьме відмовилась бути присутньою на судовому засіданні у справі щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

При цьому В.Калита зазначила, що Ю.Тимошенко, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, по 10 разів на тиждень проводить зустрічі з відвідувачами.

В.Калита зауважила, що, відповідно до чинного законодавства, в даному випадку розгляд кримінальної справи по суті не може розпочатися за відсутності Ю.Тимошенко. «Звичайно, без неї він розпочатися не може і не розпочнеться», - підкреслила В.Калита.

За її словами, прохання прокурорів перенести судове слухання справи щодо ЄЕСУ було обумовлено також рекомендаціями німецьких медиків щодо позбавлення Ю.Тимошенко на 8 тижнів будь-яких стресових ситуацій для продовження ефективного лікування.

Коментуючи заяви захисників Ю.Тимошенко про необхідність закриття провадження у справі до повного одужання екс-прем’єра, прокурор підкреслила, що законодавством передбачено таку можливість лише у випадку, якщо підсудний тяжкохворий.

За словами В.Калити, свідчень про наявність тяжкої хвороби у Ю.Тимошенко в матеріалах кримінальної справи немає.

«Чи сторона захисту не дочитала закон, чи можливо умисно замовчує те, що зупинення розгляду справи можливо лише при тяжкій хворобі підсудного. Документів, будь-яких висновків про те, що у підсудної Тимошенко наявна тяжка хвороба, в матеріалах справи немає. Крім цього, є висновки судово-медичної експертизи про те, що Тимошенко може брати участь в судовому розгляді справи», - сказала В.Калита.

Відповідаючи на питання журналістів, чи буде держобвинувачення клопотати про доставку Ю.Тимошенко на наступне судове засідання, В.Калита сказала: «Зараз не можна спрогнозувати, що буде на наступному судовому засіданні, потрібно дочекатися наступного судового засідання».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 вересня, суддя К.Садовський до 15 жовтня оголосив перерву у слуханні кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо ЄЕСУ.

К.Садовський визначив неможливим проведення засідання за відсутності підсудної.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

14 серпня Київський райсуд Харкова переніс розгляд справи на 11 вересня.

10 вересня Державна пенітенціарна служба заявила, що Ю.Тимошенко, яка перебуває на лікуванні у харківській лікарні, увосьме відмовилася від участі у судовому засіданні щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».