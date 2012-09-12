Грищенко розповів, що заважає звільнити українців у Лівії

Про це написав міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

«Контрольованість ситуації в Лівії під великим питанням. Це ще більше перешкоджає нашим зусиллям, щоб звільнити ув'язнених там українців. Але ми продовжимо працювати по всім каналам, щоб їх звільнити і також гарантувати безпеку українців в Лівії», - написав міністр.

К.Грищенко також зазначив, що приголомшений загибеллю посла США у Лівії. «Жахлива подія. Споконвіку в усьому світі вбивство посла вважалося одним з найтяжчих злочинів»,- наголосив К.Грищенко. Він повідомив, що щойно зателефонував послу США в Україні Джону Теффту й висловив свої щирі співчуття. (Сьогодні в Бенгазі внаслідок нападу на американське консульство загинув посол США в Лівії і троє співробітників диппредставництва – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2012 р. військовий суд у Тріполі виніс вирок у справі 19 громадян України, двох громадян Росії і трьох громадян Білорусі, які з серпня 2011 року утримувались революційною бригадою „Аль-Каакаа”.

Суд підтвердив обвинувачення, висунуті лівійською прокуратурою, і визнав затриманих «винними в участі у ремонті військової техніки для режиму Каддафі, що використовувалася проти лівійського народу».

Згідно з вироком суду, один громадянин РФ засуджений до довічного ув’язнення, решта затриманих, зокрема 19 українських громадян, один росіянин і троє громадян Республіки Білорусь, засуджені до позбавлення волі строком на 10 років.

20 червня офіс державних адвокатів Тріполі подав апеляцію з оскарження вироку у справі 19 засуджених українців.