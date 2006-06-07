Журналісти пили і гуляли в Маріїнському палаці

З нагоди Дня журналіста у Києві в Маріїнському палаці відбулося урочисте прийняття представників центральних та регіональних ЗМІ. Ініціатором заходу став Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як повідомляє прес-служба глави держави, звертаючись до присутніх, Президент підкреслив, що радий вітати людей, які «зробили і багато роблять для того, щоб Україна відбулася». Глава держави висловив переконання, що незважаючи на будь-які можливі ідеологічні чи політичні розбіжності, у влади та представників медіа є спільне – бажання працювати на майбутнє України, бачити її гідне місце в Європі.

«Я переконаний, що в цьому спектрі в нас є колосальна нива співпраці. І мені дуже хотілося б як Президенту знайти цю гармонію, відчути що це спільний виклик, який знаходиться перед нами», – сказав В.ЮЩЕНКО. Президент від імені Української держави привітав журналістів з професійним святом і ще раз засвідчив повагу до цієї професії.

«Незалежна Україна не відбудеться без демократизації в галузі журналістики», – зазначив В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що роль представників ЗМІ у формуванні громадської думки залишається надзвичайно важливою, про які б питання зовнішньої чи внутрішньої політики не йшлося. Відтак, зазначив Президент, одним з пріоритетних завдань влади залишається забезпечення свободи слова та думки в суспільстві.

У свою чергу, дружина Президента України Катерина ЮЩЕНКО, вітаючи журналістів з професійним святом, окремо подякувала тим, хто присвятив свою діяльність висвітленню соціальної проблематики.

Під час прийняття Президент і його дружина поспілкувалися з журналістами. Також присутні на заході мали змогу подивитися святковий концерт.