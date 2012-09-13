Село на Буковині визнало румунську мову регіональною
Депутати Тарасовецької сільської ради Новоселицького району Чернівецької області переважною більшістю голосів визнали на території села румунську (молдавську) мову регіональною.
Як повідомив газеті «Молодий Буковинець» сільський голова с.Тарасівці Сергій Тігу, депутати сільради вирішили «для збереження і розвитку рідної мови переважної більшості мешканців села визнати її регіональною».
За словами С.Тігу, депутати вирішили узаконити румунську (молдавську) мову як робочу в сільській раді, зокрема, на сесіях, однак діловодство і далі вестиметься державною мовою.
Водночас, за словами С.Тігу, у депутатів виникло чимало питань щодо запровадження норм закону “Про засади державної мовної політики”, зокрема, як назвати мову - адже одні жителі села вважають себе молдованами, інші - румунами.
«Тож записали в рішення сесії “румунська (молдавська) мова, - зазначив він, - для села це нічого не змінить, оскільки румуни і молдовани становлять у нас 95% населення, тож і в побуті, і у зверненнях до сільради люди спілкуються рідною. Але документація ведеться лише державною мовою».
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С.Тігу зазначив, що у селі немає одностайності у питанні мови навчання у місцевій школі. Вона є молдавською, але підручників не вистачає, і в старших класах школярі з деяких предметів мають лише україномовні підручники. При цьому одні батьки вимагають навчання виключно молдавською мовою, інші хочуть, щоб їхні діти краще знали українську - для подальшого навчання в університетах.
Довідка УНІАН. Село Тарасівці стали першим селом у Чернівецької області, яке визнало румунську (молдавську) мову регіональною. Тарасівці є одним з найбільших сіл Новоселицького району, населення якого складає 5,2 тисячі осіб.