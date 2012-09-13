Село на Буковині визнало румунську мову регіональною

Як повідомив газеті «Молодий Буковинець» сільський голова с.Тарасівці Сергій Тігу, депутати сільради вирішили «для збереження і розвитку рідної мови переважної більшості мешканців села визнати її регіональною».

За словами С.Тігу, депутати вирішили узаконити румунську (молдавську) мову як робочу в сільській раді, зокрема, на сесіях, однак діловодство і далі вестиметься державною мовою.

Водночас, за словами С.Тігу, у депутатів виникло чимало питань щодо запровадження норм закону “Про засади державної мовної політики”, зокрема, як назвати мову - адже одні жителі села вважають себе молдованами, інші - румунами.

«Тож записали в рішення сесії “румунська (молдавська) мова, - зазначив він, - для села це нічого не змінить, оскільки румуни і молдовани становлять у нас 95% населення, тож і в побуті, і у зверненнях до сільради люди спілкуються рідною. Але документація ведеться лише державною мовою».

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С.Тігу зазначив, що у селі немає одностайності у питанні мови навчання у місцевій школі. Вона є молдавською, але підручників не вистачає, і в старших класах школярі з деяких предметів мають лише україномовні підручники. При цьому одні батьки вимагають навчання виключно молдавською мовою, інші хочуть, щоб їхні діти краще знали українську - для подальшого навчання в університетах.

Довідка УНІАН. Село Тарасівці стали першим селом у Чернівецької області, яке визнало румунську (молдавську) мову регіональною. Тарасівці є одним з найбільших сіл Новоселицького району, населення якого складає 5,2 тисячі осіб.