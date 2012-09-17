Мельниченко пропонує «колезі» Забзалюку довести, що він вимагав гроші у БЮТ

09:36, 17 вересня 2012
Політика
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Колишній майор держохорони Микола Мельниченко заявляє, що не вимагав гроші в БЮТ, - він, за його словами, лише просив повернути борг.

Микола Мельниченко

Про це повідомляє "Коммерсант-Україна".

"Я дійсно звертався до Романа Забзалюка з проханням, щоб він допоміг повернути позичені його однопартійцю В'ячеславу Невольку $ 10 тис.", - пояснив Мельниченко, коментуючи заяву Забзалюка про те, що Мельниченко вимагав гроші і гарантію проходження у Верховну Раду.

"Все інше", сказане паном Забзалюком, як запевняє екс-майор, не відповідає дійсності:

"У Роми ж є практика таємного записування розмов - він навіть мене в цій справі переплюнув! Якщо я таке говорив - нехай оприлюднить розмови".

Пан Забзалюк на дзвінки видання не відповідав.

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