Мельниченко пропонує «колезі» Забзалюку довести, що він вимагав гроші у БЮТ

Про це повідомляє "Коммерсант-Україна".

"Я дійсно звертався до Романа Забзалюка з проханням, щоб він допоміг повернути позичені його однопартійцю В'ячеславу Невольку $ 10 тис.", - пояснив Мельниченко, коментуючи заяву Забзалюка про те, що Мельниченко вимагав гроші і гарантію проходження у Верховну Раду.

"Все інше", сказане паном Забзалюком, як запевняє екс-майор, не відповідає дійсності:

"У Роми ж є практика таємного записування розмов - він навіть мене в цій справі переплюнув! Якщо я таке говорив - нехай оприлюднить розмови".

Пан Забзалюк на дзвінки видання не відповідав.