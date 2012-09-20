Янукович доручив перевірити роботу дипломатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Ради регіонів, яка проходить в Києві.

Президент нагадав, що давав доручення міністру закордонних справ Костянтину Грищенко перевірити стан «економічної дипломатії», «стан економізації зовнішньої політики». В.Янукович підкреслив, що сьогодні кожен дипломат за кордоном повинен добре розуміти, за що він несе відповідальність – за просування українських товарів на території, на якій він працює.

«Тому я просив би вас (К.Грищенка – УНІАН) найближчим часом провести ще раз чергову нараду, зібрати послів в МЗС і провести роботу в цьому напрямку, і її більш конкретизувати разом з Міністерством економіки, разом з урядом, і підняти цю роботу на такий рівень, щоб ми побачили, як наші торгові представництва, як наші посли, врешті решт, яку вони відіграють роль, який у них зв’язок з українськими товаровиробниками, як вони організовують бізнес-форуми…», - сказав В.Янукович.