Радник Президента Польщі зустрінеться з Тимошенко
13:54, 20 вересня 2012Політика
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Завтра, 21 вересня, радник Президента Польщі Тадеуш Мазовецький зустрінеться з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.
Броніслав Коморовський дав прес-конференцію у Києві
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Польщі Броніслав Коморовський на прес-конференції в Києві.
Він подякував українській стороні за можливість провести таку зустріч у Харкові.
Крім того польський президент нагадав, що сам планує зустрітись з українською опозицією.
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