Радник Президента Польщі зустрінеться з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент Польщі Броніслав Коморовський на прес-конференції в Києві.

Він подякував українській стороні за можливість провести таку зустріч у Харкові.

Крім того польський президент нагадав, що сам планує зустрітись з українською опозицією.