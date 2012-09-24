ЗМІ: Загиблий у ДТП прокурор вів справи Гонгадзе і Ющенка

Про це повідомляє газета “Сегодня”.

В інформації зазначається, що 57-річний Р.Шубін, повертаючись з Києва своєю «Хондою», на під'їзді до Вінниці на великій швидкості врізався у навантажений КамАЗ, що рухався попереду.

“Шубін був однією з небагатьох знакових, легендарних осіб ГПУ. Будучи старшим слідчим у особливо важливих справах, а потім і начальником відділу, вів резонансні кримінальні справи - про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе (за гарячими слідами допитував начальника міліційної наружки генерала Олексія Пукача, коли того вперше затримали у 2003 році, а потім за рішенням суду відпустили), про так зване отруєння діоксином кандидата у президенти Віктора Ющенка...” - пише газета.

В інформації сказано, що “кілька років тому, вже будучи начальником Головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ, Роман Іванович нібито попросив посаду з меншим обсягом роботи (говорили, йому підказало керівництво)».

За інформацією «Сегодня», останні роки Р.Шубін працював заступником прокурора Вінницької області, хоча родина залишалася в Києві. «Минулої п'ятниці був на заслуховуванні в ГПУ. За попередньою версією, у Шубіна стався інфаркт. Колеги в шоці», - пише видання.

«Сегодня» також цитує слова колишнього слідчого, який просив не називати прізвище: «А я сумніваюся у випадковості ДТП - вороги у нього були».