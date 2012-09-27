Майже на 4 тисячах виборчих дільниць уже встановили камери

Про це повідомляється на сайті компанії.

За три дні програмно-апаратними комплексами (ПАК) для організації відеотрансляції обладнані 3 тис. 949 виборчих дільниць. На кожному з них встановлено ПАК, що складається з ноутбука Hewlett-Packard на базі процесора i5, двох web-камер високої роздільної здатності Logitech C310, периферійних пристроїв і засобів комутації.

Об'єктами відеоспостереження на виборчих дільницях є місця видачі бюлетенів для голосування і проведення робіт зі списками виборців, а також стаціонарні урни для голосування. Відповідно до постанови Центральної виборчої комісії України № 892, обладнання на ділянках встановлено таким чином, щоб не порушувалася таємниця голосування.

У рамках підготовчих заходів до виборів у Верховну Раду, в установці ПАК задіяно близько 4 тис. фахівців компаній «СІТРОНІКС ІТ» в Україні, «Укртелеком», «Датагруп», «МТС Україна», «Інтертелеком» та «Wireless Development Alliance». Першою виборчою дільницею, на якій був змонтований і налагоджений ПАК, стала технічна школа в місті Джанкой, (дільниця №010776) на вулиці Нестерова, 33, Автономна Республіка Крим. Організація відеотрансляції через Інтернет для спостерігачів і виборців на даній ділянці забезпечена фахівцями оператора «Укртелеком».

Як повідомляв УНІАН, компанія «СІТРОНІКС ІТ» в Україні обрана виконавцем робіт зі створення системи відеоспостереження на парламентських виборах. Відповідну постанову (№ 583-р від 20 серпня 2012 р.) було випущено Кабінетом міністрів України. Згідно з технічним завданням, система охопить 32,2 тисячі дільничних виборчих комісій по всій Україні.

13 вересня компанія «СІТРОНІКС ІТ» в Україні поінформувала, що завершила першу фазу проекту зі створення системи відеоспостереження. Згідно з повідомленням, компанія поставила до країни понад 200 тис. одиниць високотехнологічного обладнання. Всього в ході першої фази проекту в Україну доставлено близько 700 палет із ноутбуками Hewlett-Packard на базі процесора i5, камерами високої роздільної здатності Logitech C310, мережевим обладнанням Cisco, серверним обладнанням Hewlett-Packard, периферійними пристроями й засобами комутації. Перевезення здійснювалися 20 великовантажними фурами, загальна вага доставленого обладнання – понад 200 тонн.

Згідно з домовленостями з Державною митною службою, вантаж пройшов перевірку й оформлення в пріоритетному порядку, після чого був доставлений на складальне виробництво в Києві, де 120 осіб формували програмно-апаратні комплекси (ПАК) для подальшої доставки операторами зв'язку на виборчі дільниці по всій Україні.

В рамках другої фази проекту передбачено, що партнери СІТРОНІКС – телекомунікаційні оператори України («Укртелеком», «Датагруп», «МТС Україна», «Інтертелеком» і компанія Wireless Development Alliance) почнуть роботи з організації «останньої милі», доставки ПАК на виборчі дільниці та їх встановлення, а також із формування єдиної мережевої інфраструктури системи відеоспостереження.