За голосуванням на виборчих дільницях можна буде спостерігати онлайн

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав Представник Президента України у Верховній Раді України, народний депутат Юрій Мірошниченко, коментуючи ініціативу встановити відеокамери на виборчих дільницях.

«Вільний доступ. Сенс цієї системи полягає в тому, що в будь-який момент будь-яка людина може зайти й подивитися, як іде голосування, як іде підрахунок, як готують протоколи і підписують», - сказав Ю.Мірошниченко.

На його думку, запровадження системи відеоспостереження на виборчих дільницях дозволить уникнути фальсифікацій, несправедливих звинувачень у підтасуванні результатів виборів і довготривалих судових процесів із цього приводу.

«Багато ведеться дискусій з приводу ризиків, пов’язаних із цією виборчою кампанією, багато ми чуємо закидів про можливість фальсифікацій під час цих виборів, але більш ефективного механізму прозорості, ніж можливість у реальному часі, в режимі он-лайн, зайти й подивитися, як відбувається голосування в будь-якій дільниці, ще не винайдено.

Прозорість, про яку ми говоримо, що зніме питання фальсифікації, як раз і може бути забезпечена через інструмент відеоспостереження в режимі реального часу – і що стосується процесу голосування, і що стосується процесу підрахування голосів. Камера буде не одна, їх буде кілька. В момент підрахунку голосів на той стіл, де будуть рахуватися всі бюлетені, буде спрямована камера. І саме розкладання всіх бюлетенів у стопки, де можна буде побачити, яка політична сила, скільки набрала голосів, як раз і буде предметом відеоспостереження. Інакше це була би профанація, спостерігати за тим, що не є предметом виборів», - наголосив Ю.Мірошниченко.

Він підкреслив, що на Партії регіонів лежить велика відповідальність за проведення прозорих виборів. Ю.Мірошниченко запевнив, що Партія регіонів готова до чесних та конкурентних виборчих перегонів.

«Ми готові до чесної боротьби, до чесної конкуренції. Такої уваги, також принципової, прискіпливої уваги до наших виборів не спостерігалося вже давно, і Партія регіонів несе особливу відповідальність», - зазначив він.

Ю.Мірошниченко підкреслив, що нові зміни до виборчого закону до наступних парламентських виборів вноситися не будуть.