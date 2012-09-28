У Луганську журналістам погрожували відірвати голову (відео)
Депутат Луганської міської ради директор місцевого ринку Давид Бліадзе погрожував учасникам знімальної групи телеканалу РТВ та кореспондентці "Ровеньківських вістей" відірвати голову.
Про це повідомляє пов'язаний з телеканом та газетою портал “Ровеньки-медія”.
На порталі також заначено, що після розмови з Д.Бліадзе журналістку госпіталізували.
"Сьогодні нашого журналіста забрала "швидка". Після розмови з директором ринку депутатом міської ради Давидом Бліадзе стан її здоров'я погіршився. В даний час кореспондент "Ровеньківських вістей" госпіталізована", - повідомляє портал.
За даними видання, журналісти попросили депутата прокоментувати: чому на ринку демонтували частину молочних рядів. Проблему підняли самі ринковики. Вони й звернулися до журналістів з питанням про так зване "ущільнення" молочників.
До того ж Центральний ринок не є приватною власністю особисто Давида Бліадзе, а сам директор ДП "Ровеньківський ринок" - посадова особа і несе за свої дії та рішення відповідальність.
Чиновник одразу перейшов на крик та погрози, лайку та нецензурщину. Знімальну групу вигнали з кабінету. Спілкування з депутатом оператор записала на камеру.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Луганській області, даний факт зареєстровано у Ровеньківському МВ ГУ МВС України у Луганській області. Наразі проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде прийняте процесуальне рішення згідно чинного законодавства.