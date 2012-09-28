У Луганську журналістам погрожували відірвати голову (відео)

Про це повідомляє пов'язаний з телеканом та газетою портал “Ровеньки-медія”.

На порталі також заначено, що після розмови з Д.Бліадзе журналістку госпіталізували.

"Сьогодні нашого журналіста забрала "швидка". Після розмови з директором ринку депутатом міської ради Давидом Бліадзе стан її здоров'я погіршився. В даний час кореспондент "Ровеньківських вістей" госпіталізована", - повідомляє портал.

За даними видання, журналісти попросили депутата прокоментувати: чому на ринку демонтували частину молочних рядів. Проблему підняли самі ринковики. Вони й звернулися до журналістів з питанням про так зване "ущільнення" молочників.

До того ж Центральний ринок не є приватною власністю особисто Давида Бліадзе, а сам директор ДП "Ровеньківський ринок" - посадова особа і несе за свої дії та рішення відповідальність.

Чиновник одразу перейшов на крик та погрози, лайку та нецензурщину. Знімальну групу вигнали з кабінету. Спілкування з депутатом оператор записала на камеру.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю головного управління МВС України у Луганській області, даний факт зареєстровано у Ровеньківському МВ ГУ МВС України у Луганській області. Наразі проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде прийняте процесуальне рішення згідно чинного законодавства.