Рудьковський ”веде спосіб життя, що не відповідає членові СПУ”?

Львівський міський комітет Соцпартії виключив з її лав першого секретаря Львівського міськкому Віктора Савченка та секретаря міськкому Олега Щербакова, яких члени партії звинуватили в корупції. Одночасно в Києві політвиконком СПУ порушив питання про виключення члена політради СПУ, народного депутата Миколи Рудьковського за ігнорування інтересів виборців. Більшість членів виконкому вирішили обмежитися доганою. За версією джерела газети "Коммерсант", Микола Рудьковський звинувачувався також у тому, що "веде спосіб життя, що не відповідає членові СПУ ".