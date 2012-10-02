Українців з подвійним громадянством звільнять з прокуратури та міліції

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 264 народні депутати з 305 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що неподання або несвоєчасне подання повнолітнім громадянином України, який добровільно набув іноземне громадянство (підданство), письмової заяви про це та копії документа, що підтверджує набуття ним іноземного громадянства (підданства), до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, підпорядкованого йому органу за місцем проживання або дипломатичного представництва чи консульської установи, тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також встановлено, що не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка має громадянство (підданство) іншої держави. Установлення факту добровільного набуття іноземного громадянства (підданства) є підставою для звільнення особи із служби в міліції.

Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого прокуратури особи, які мають громадянство (підданство) іншої держави та були засуджені за вчинення злочину, крім реабілітованих осіб.

На службу (роботу) до органів Служби безпеки України не приймаються громадяни України, які мають громадянство (підданство) іншої держави. Особи підлягають звільненню з органів Служби безпеки України, в разі встановлення факту добровільного набуття ними іноземного громадянства (підданства).

Передбачено, що головою Антимонопольного комітету України не може бути призначено громадянина України, який має громадянство (підданство) іншої держави. Те саме стосується державного уповноваженого, членів Вищої ради юстиції громадяни України, кандидатів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Також встановлено, що дитина, громадянство України якої було припинено в установленому порядку і яка є особою без громадянства або іноземцем, щодо якого подано зобов’язання припинити іноземне громадянство, реєструється як громадянин України за заявою одного з батьків чи законних представників.

Громадянин України, який у повнолітньому віці добровільно набув іноземне громадянство (підданство), зобов’язаний протягом шести місяців з дня набуття іноземного громадянства (підданства) письмово повідомити про це спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, або підпорядкований йому орган за місцем проживання, або дипломатичне представництво чи консульську установу України за місцем проживання за кордоном, подавши про це відповідну заяву та копію документа, що підтверджує набуття ним іноземного громадянства (підданства).

У разі невиконання протягом встановленого законом строку обов’язку, передбаченого частиною першою цієї статті, громадяни України несуть відповідальність згідно з законодавством.