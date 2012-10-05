НТКУ заявляє, що антиопозиційний фільм розміщений в ефірі законно

Про це йдеться в заяві НТКУ.

Компанія наголошує, що ролик розміщений в ефірі згідно закону про агітацію на замовлення суб’єкта виборчого процесу. З замовником уклали відповідний договір і фільм був позначен як "Передвиборча агітація", пише Українська правда.

"Національна телекомпанія України звертає увагу на те, що за нормами українського законодавства вона не може впливати на зміст матеріалів передвиборної агітації, окрім випадків, коли така передвиборна агітація містить заклики до зміни конституційного ладу, пропаганду насильства та розпалювання ворожнечі або відомості, недостовірність або наклепницький характер яких встановлені у судовому порядку", - йдеться в заяві.

НТКУ додає, що усвідомлює те, що деякі політичні партії використовують телевізійний ефір для фактичної антиреклами своїх опонентів.

"Але спонукання виборців не голосувати за певного кандидата у депутати або партію – суб'єкта виборчого процесу є однією з форм передвиборної агітації в розумінні Закону України "Про вибори народних депутатів України". Зважаючи на це, НТКУ не має підстав для вилучення з ефіру таких матеріалів передвиборної агітації, якщо вони не порушують вимог законодавства", - заявляє телекомпанія.

Як повідомляв УНІАН, опозиція звинуватила владу в незаконному використанні державного інформпростору для дискредитації опозиції. Зокрема йшлося про те, що з 2 жовтня у вечірньому ефірі Першого національного демонструється шестихвилинний ролик, який містить "демонстративний бруд та цинічну брехню" проти лідерів опозиції.

Батьківщина вимагає надати їй час для спростування цієї інформації. В протилежному разі обіцяє позиватись до телекомпанії в суд.