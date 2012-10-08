У Кличка заявляють, що їх агітаторів жорстоко побили в Києві

Як повідомили УНІАН у Київському виборчому штабі «УДАРу», це сталося вчора, 7 жовтня, близько 13.30 в агітаційному наметі за адресою вул. Верховинна 22/12, 219-й виборчий округ.

«На жінку пенсійного віку та двадцятирічного хлопця напала група близько десяти осіб з вимогами припинити агітаційну роботу і погрозами знищити намет. Нападники завдали пенсіонерці ударів по голові, що спричинило струс мозку, та роздерли обличчя, у хлопця зламано ніс», - підкреслюється в повідомленні.

За даними «УДАРу», припинилося побиття тільки завдяки місцевим мешканцям, що втрутилися та викликали міліцію і службу швидкої допомоги.

Працівники Святошинського РВВС зафіксували факт побиття і навіть змогли затримати одного з учасників нападу, поінформували у виборчому штабі, додавши, що нині проводиться розслідування.