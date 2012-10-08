Рідним загиблих охоронців здається, що на відео чоловік худіший і молодший Мазурка

"Так, ми читаємо в газетах і стежимо за ситуацією із затриманням злочинця. Чули, що в п'ятницю міністр назвав вже його ім'я, дивимося і відео і фото. Що я можу сказати - риси обличчя підозрюваного, очі начебто його, а от на відео нам здається, що злочинець худіший і молодший, ніж той, якого зараз шукають", - розповіла в інтерв'ю "Сегодня" Лідія, сестра загиблого Володимира Бурчака.

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"Ми хочемо, щоб швидше його затримали і встановили, він це чи ні. Судити невинну людину ми теж не хочемо", - додала дівчина.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання.

За словами голови МВС, вбивцею охоронців у ТРЦ "Караван" є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім'я Ярослава Мазурок, який раніше працював у приватних охоронних структурах, він кандидат у майстри спорту з боксу.