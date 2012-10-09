Посол ЄС: Політичні в'язні в Україні є

Про це він сказав в інтерв’ю Польському Радіо.

Посол сповістив, що головна увага Європи тепер прикута до парламентських виборів в країні та що "українське питання" обговорять на раді глав МЗС ЄС в Брюсселі 14 листопада. Тоді ж можуть заторкнути питання санкцій.

"На даний момент, вся увага зосереджується на виборах, усі знаємо, і ніхто цього не приховує в розмові з представниками України, що рівень довіри до українських політиків, та самої України як держави, котра стратегічно вибрала шлях наближення до ЄС – дуже низький. І від українців залежить, чи вони будуть спроможні відбудувати цю довіру", - сказав Тамбінський.

Посол ЄС стверджує, що Україна має пройти два тести: підготовка виборів і боротьба з політично вмотивованими переслідуваннями.

"Політв’язні в Україні є, і це твердження можна навіть почути від осіб, які близько пов’язані з нинішнім табором влади. Цю проблему обговорюють і українські політики, і всі політики ззовні, партнери України. Діалог з Україною ведеться на різних політичних рівнях, і в мене складається враження – нині влада України вже дедалі більше усвідомлює, що затягування цієї ситуації робить з України в’язня цієї справи. І так само, як Юлія Тимошенко є в’язнем, так і Україна стає в’язнем Юлії Тимошенко", - підсумував Ян Томбінський.