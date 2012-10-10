ЦВК не змогла розпустити окружну комісію за порушення

Як передає кореспондент УНІАН, ініційоване членом ЦВК Ігорем Жиденком рішення про дострокове припинення повноважень ОВК у зв’язку з порушеннями виборчого законодавства під час проведення жеребкування до складу дільничних виборчих комісій підтримали лише 5 членів ЦВК, 6 проголосували проти та четверо утрималися.

"Суд за позовом ВО "Батьківщина" 5 жовтня скасував постанову ОВК про затвердження результатів жеребкування та зобов’язав ОВК включити представників фракції "БЮТ-Батьківщина" та фракції НУ-НС до складу дільничних комісій", - повідомив І.Жиденко.

За його словами, ОВК виконала рішення суду лише напередодні, 9 жовтня.

І.Жиденко запропонував ЦВК визнати факт систематичних порушень ОВК №193 закону про вибори народних депутатів та достроково припинити повноваження комісії, оскільки її дії призвели до порушення законодавчих вимог щодо утворення дільничних комісій.

"Пропоную також звернути увагу усіх окружних виборчих комісій на необхідність дотримання законодавства при організації та проведенні виборів", - зазначив член ЦВК.

У свою чергу Ольга Ліпман, яка всього два дні очолює ОВК №193, пояснила, що комісія не могла виконати рішення суду через несвоєчасне отримання його копії, а також через зміни у керівництві ОВК. "Як тільки ми отримали рішення, ми одразу ж його виконали. Наша комісія працює професійно. Ми стали членами комісії від політичних сил, але ми не маємо партійного впливу при виконанні своїх повноважень", - наголосила вона.

Водночас представник партії "Батьківщина" у ЦВК Руслан Князевич заявив, що ОВК №193 "є яскравим прикладом "перефарбування" членів комісії". "Так, ця голова комісії від фракції "БЮТ-Батьківщина", вона пропрацювала 2 дні і фактично змінила свою орієнтацію. Засідання ОВК при проведенні жеребкування відбувалося з грубим порушенням закону. І питання – виконане рішення суду чи ні – не предмет цієї дискусії. Порушення вимог закону є підставою для дострокового припинення повноважень всього складу комісії", - наголосив він.

Крім того, Р.Князевич звернув увагу на те, що О.Ліпман було запрошено на сьогоднішнє засідання ЦВК не куратором І.Жиденком, а Олександром Шелестовим, який був призначений у ЦВК за квотою фракції Партії регіонів.

"ЦВК користувалася такою санкцією (дострокове припинення повноважень всього складу ОВК – УНІАН) лише декілька разів, всі вони були виключними, коли ОВК зухвало не виконувала рішення суду та рішення ЦВК, коли не можна іншим способом виправити ситуацію, яка зайшла у цейтнот. В ОВК №193 не така тривожна ситуація, як її намагаються викласти. Наведені факти не свідчать про систематичні порушення і не можуть бути підставою для дострокового припинення повноважень", - заявив О.Шелестов.

У свою чергу позицію О.Шелестова підтримав член ЦВК Юрій Данилевський, який запропонував не припиняти повноваження ОВК №193 через відсутність доказів систематичних порушень законодавства.

Як повідомляв УНІАН, з моменту створення окружної виборчої комісії №193 в ній тричі змінювався голова. Відповідно до квот, отриманих в результаті жеребкування в Центральній виборчій комісії, посада голови в цій ОВК належить фракції "БЮТ-Батьківщина". Всі інші парті (Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!", об’єднання "Єдина родина", партії "Руський блок", "Молодь до влади", Ліберальна партія України, партія "Братство", Християнсько-демократична партія України, партія "Союз анархістів України", Народно-трудовий союз України, партія "Зелена планета", фракція Партії регіонів, фракція Народної партії у Верховній Раді України, фракція Комуністичної партії України, Українська народна партія, фракція "НУ-НС", партія "Русь єдина" та партія "Руська Єдність") мають в складі цієї комісії по одному своєму представникові.

Від моменту створення ОВК №193 очолював Павло Білоус, але його діяльність неодноразово ставала предметом судових позовів Партії регіонів. 5 вересня Хмельницький окружний адміністративний суд частково задовольнив позов Партії регіонів та визнав протиправними дії голови окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі №193 П.Білоуса в частині одноособового затвердження проекту порядку денного одного із засідань виборчкому. У рішеннях за результатами розгляду попередніх позовів суд визнавав протиправною бездіяльність голови ОВК П.Білоуса.

Одразу після цього рішення суду члени ОВК звернулися до ЦВК з поданням про необхідність заміни голови, проте ЦВК визнала безпідставною вимогу членів ОВК.

Пізніше П.Білоуса на посаді голови ОВК у одномандатному виборчому окрузі №193 було замінено на іншого представника "БЮТ-Батьківщини" – Надію Мазурик, яка на засіданні ОВК 8 жовтня теж склала свої повноваження. На цей раз роботу комісії очолила представник "БЮТ-Батьківщина" Ольга Ліпман.