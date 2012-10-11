Гузар: пролізти до Ради він пролізе, але потім відповідати перед Богом

Про це учасник Ініціативної групи «Першого грудня», кардинал Любомир Гузар розповів в інтерв’ю виданню «Обозреватель».

Як повідомили УНІАН в Ініціативі «Першого грудня», за словами Л.Гузара, «бути вільним означає бути відповідальним. От йдуть вибори… А люди продаються, і продаються легко, легко йдуть на те, щоб покласти собі в кишеню якихось зайвих пару гривень і забрати пару кілограмів чогось поживного… Але чи думають вони про те, що при цьому продають свою свободу?.. Я думаю, що багато людей хоче бути вільними, але свобода – то є дуже велике поняття, і не виключно політичне. Бути вільним, розуміти свою людську гідність у всій повноті і намагатися жити згідно із цим – то є велике завдання. Є люди, які справді цього бажають і йдуть до цього. Але треба відрізняти їх від тих, хто хоче не свободи, а сваволі, тобто можливості робити все, що заманеться». За словами Л.Гузара, «бути багатим не є зле, не є гріхом, але багатство вимагає людської зрілості, бо бути багатим і свобідним – то не є така вже проста справа».

На його думку, самі політики не хочуть, щоб в Україні були вільні люди. «Для справжньої свободи людей ще треба виховувати. А наша сьогоднішня трагедія в тому, що такого виховання нема, бо свобода не дається просто так, за неї ще треба боротися і своє власне лінивство долати. Політики не захоплені тим, щоб виховувати вільних людей. Радше вони хочуть того, аби люди їм не перешкоджали. Бо їхнє мислення таке: якщо я багатий - мені все можна», - зазначає кардинал.

За словами Л.Гузара, бути обраним означає не тільки добре заробляти, а й служити людям.

«Найперше, нехай люди подумають над тим, що це значить – бути обраним. Не тільки добре заробляти, а й служити людям. Ні, ми не повинні жаліти доброї платні нашим депутатам – нехай будуть добре оплачуваними, але нехай стовідсотково оправдують ті гроші, які вони дістали. Скільки ми вже маємо тих законів… Я все сміюся з того, як міняли час – три рази туди і назад. Це один разючий примір, а є й багато інших, коли закони робляться без належної праці… Нехай кожен дуже добре думає, бо пролізти до Ради він пролізе, але потім доведеться відповідати. І то не перед людьми, а перед Богом», - зазначає кардинал.

Водночас Л.Гузар закликає: «Ті ж, хто має обирати, також нехай думають. Люди б обирали значно відповідальніше, якби самі краще працювали. Якби добре розуміли себе самих і те, чим є можливість розбудовувати за допомогою виборів свою державність, своє суспільство. Чому так багато фальсифікацій на виборах? Бо люди не застановляються над певними речами. А якби всі підійшли до виборів серйозно та чесно, все виглядало б інакше. Але для цього треба почати дуже серйозно думати. Про себе, про інших, про відповідальність перед Богом. Тоді наші вибори будуть кращими, ніж деінде. Це є цілковито можливим. Треба лише цього дуже хотіти і здійснювати це».