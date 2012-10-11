Бродський обматюкав Грицака через біометричні паспорти (аудіо)
17:09, 11 жовтня 2012Політика
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Михайло Бродський спростовує інформацію, що біометричні паспорти виготовлятиме фірма "Венето".
Глава Держслужби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський емоційно відреагував на заяву депутата- регіонала Василя Грицака про те, що біометричні паспорти вироблятиме фірма "Венето", яку пов'язують з урядовцем.
Радіостанція "Голос столиці" попросила Бродського прокоментувати твердження Грицака - і той, не вибираючи висловів, спростував інформацію, і обізвав депутата.
Аудіо Голос столиці
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