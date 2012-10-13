«Батьківщина» проведе свій з’їзд у закритому режимі

Про це УНІАН повідомили джерело у «Батьківщині».

Початок з’їзду запланований на 10.00 ранку.

За словами співрозмовника, журналістів на з’їзд не запросять, бо він проходитиме у закритому режимі.

Співрозмовник агентства також зауважив, що народні депутати, які не є делегатами з’їзду, мають у понеділок відбути до Харкова, де відбуватиметься чергове судове засідання у справі голови партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Водночас співрозмовник агентства не уточнив, чи вдалося «Батьківщині» та партії «УДАР Віталія Кличка» узгодити кандидатури мажоритарників та чи будуть ухвалюватися якісь рішення з цього приводу.

За даними УНІАН, з’їзд партії «УДАР» також має відбутися, але запланований на неділю, 14 жовтня.