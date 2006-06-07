Ющенко натякає, що спікер має бути від ”Нашої України”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО рекомендує учасникам коаліційних переговорів при розподілі сфер впливу керуватися результатами парламентських виборів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це В.ЮЩЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам в Гаазі після зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ.

«Це найкраща демонстрація поваги до волі людей і найкращий принцип розподілу посад в уряді та парламенті», – цитує слова Президента прес-служба.

«На мій погляд, цей принцип був порушений», – зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що на сьогодні розподіл сфер політичного впливу залишається найскладнішим питанням коаліційних переговорів.

Президент також наголосив, що згідно з Конституцією та законами України значна частина кадрових призначень належить до компетенції глави держави. «Під час переговорів це частково не було враховано, що порушує продуктивність і результативність діалогу», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, Президент вважає, що зазначені труднощі не заблокують переговорний процес. За його словами, під час вчорашньої зустрічі з лідерами політичних сил – учасниць коаліційних переговорів вдалося «зняти значну частину розбіжностей». В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що представники БЮТ та СПУ налаштовані на продовження конструктивного діалогу для узгодження тих спірних позицій, які ще залишаються.

Президент повідомив, що після повернення до Києва планує ще раз зустрітися з лідерами політичних сил – учасниць майбутньої коаліції та публічно висловити свою позицію щодо врегулювання питання її створення.

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах-2006 перше місце зайняла Партія регіонів, за яку проголосувала майже третина виборців. Однак, переговори про створення коаліції проводять три політичні сили – Блок Юлії Тимошенко (друге місце на виборах), “Наша Україна” (третє) і Соціалістична партія України (четверте).

Відповідно, БЮТ претендує на посаду прем’єр-міністра, а посаду голови ВР пропонує віддати СПУ. Натомість “Наша Україна” наполягає, що, за результатами виборів, саме її представник має очолити парламент.

Через ці розбіжності коаліції досі не створено, а в роботі нової ВР, яка не працювала два тижні, знову оголошено перерву – до 14 червня.