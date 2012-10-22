Росія і Україна нарешті домовились, як обмінюватись мігрантами

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано сьогодні в Москві у присутності президентів двох країн Віктора Януковича і Володимира Путіна.

Угоду від України підписав голова Державної міграційної служби Микола Ковальчук, від Росії - керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський.

Угода регулює питання співпраці української і російської сторін у сфері передачі компетентними органами держав осіб, які в'їхали або перебувають на території держави, що запитує, з порушенням міграційного законодавства.

Крім того, було підписано Виконавчий протокол про порядок реалізації угоди між Кабінетом міністрів України і урядом РФ про реадмісію, яким встановлюється механізм реалізації цієї угоди.

Як пояснили УНІАН у Державній міграційній службі, підписана сьогодні угода істотно вдосконалить підписану аналогічну угоду 2006 року.

Крім усього іншого, в новій угоді враховані зміни законодавства двох країн. Так, зокрема, в Україні сьогодні питаннями міграції займається інший орган, ніж вказано в попередній угоді.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня 2006 року тодішній Президент України Віктор Ющенко і Президент РФ В.Путін домовилися про підписання угоди про реадмісію.

22 грудня того ж року Кабмін України і уряд РФ підписали угоду про реадмісію.

У вересні 2008 року Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Кабміном України і Урядом РФ про реадмісію.

Проте Держдума Росії цю угоду так і не ратифікувала.