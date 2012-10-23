Тігіпко пропонує спитати в народу, куди вести Україну: в МС чи в ЄС

Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко вважає за необхідне провести референдум у разі виникнення питання про вступ України до Митного союзу або до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо виникне така дискусія - вона має бути загальнонародною. І якщо знадобиться для цього референдум - і на це треба йти теж», - сказав С.Тігіпко.

При цьому він відзначив, що зараз підготовка до референдуму з таких питань не ведеться.

«Говорити про те, що йде якась підготовка, я не можу, тому що я не знаю нічого про таку підготовку», - сказав С.Тігіпко, відповідаючи на запитання УНІАН, чи ведеться в Україні підготовка до проведення референдуму про вступ України до Митного союзу.

Разом з тим віце-прем'єр відзначив, що було б добре, якби після виборів було отримано додатковий стимул для поглиблення співпраці між Україною і Митним союзом.

«Дай Боже, щоб такі стимули у нас з'явилися, і ми знайшли точки дотику з Росією, оскільки не передбачається, що її економіка падатиме так, як європейська», - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, учора, 22 жовтня, в Москві після переговорів з Президентом України Віктором Януковичем Президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що після виборів до Верховної Ради курс на зближення України і РФ одержить додатковий імпульс.

«В Україні завершується парламентська виборча кампанія, і ми щиро бажаємо, щоб вибори до Верховної Ради забезпечили подальший поступальний демократичний розвиток братської України», - сказав В.Путін.

«Зацікавлені в тому, щоб за підсумками голосування курс на тісну взаємодію наших країн отримав додатковий імпульс», - підкреслив Президент РФ.