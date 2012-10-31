У Києві зупинилася червона гілка метро

Як повідомляє «Українська правда», за офіційною версією, причина – технічна.

Очевидці припускають, що це людина потрапила під потяг.

При під'їзді на станцію Хрещатик половина потягу виїхала на платформу і різко зупинилась, потяг сигналив. Протягом 5 хвилин потяг стояв, а через деякий час було відкрито двері у тій частині потяга, яка в'їхала на платформу.

Люди, які опинилися в вагонах у тунелі, виходили через перший вагон.

Очевидці кажуть, що хтось був на коліях. Співробітники метро кажуть, що рух поїздів призупинено в обох напрямках з технічних причин.

Мобільні телефони в метро не працюють.