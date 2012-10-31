У Києві зупинилася червона гілка метро
10:40, 31 жовтня 2012Політика
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У Києві на Святошинсько-Броварській лінії метро зупинено рух потягів.
Очевидці кажуть, що хтось був на коліях
Як повідомляє «Українська правда», за офіційною версією, причина – технічна.
Очевидці припускають, що це людина потрапила під потяг.
При під'їзді на станцію Хрещатик половина потягу виїхала на платформу і різко зупинилась, потяг сигналив. Протягом 5 хвилин потяг стояв, а через деякий час було відкрито двері у тій частині потяга, яка в'їхала на платформу.
Люди, які опинилися в вагонах у тунелі, виходили через перший вагон.
Очевидці кажуть, що хтось був на коліях. Співробітники метро кажуть, що рух поїздів призупинено в обох напрямках з технічних причин.
Мобільні телефони в метро не працюють.
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