Генсек НАТО привітав високу явку на виборах в Україні

Про це йдеться у заяві А.Ф.Расмуссена, текст якої передано УНІАН.

“Я вітаю високу явку виборців на парламентських виборах”, - заявив Генеральний секретар НАТО.

Разом з тим, він зазначив, що взяв до уваги попередні висновки міжнародних спостерігачів під егідою ОБСЄ.

“Ці попередні висновки показали змішану картину з кількома недоліками, включаючи відсутність рівних можливостей, а також, що окремі аспекти передвиборчого періоду становили крок назад порівняно з попередніми виборами”, - зазначив А.Ф.Расмуссен.

Разом з тим він підкреслив, що Україна залишається важливим партнером для НАТО.

“Незалежна, суверенна та стабільна Україна, твердо віддана демократії та верховенству права є ключовим для Євроатлантичної безпеки. Альянс залишається готовим і надалі допомагати Україні в її реформах”, - наголосив Генеральний секретар НАТО.

Як повідомляв УНІАН, вночі 29 жовтня ЦВК оприлюднила попередні дані, за якими явка виборців на виборах народних депутатів України 28 жовтня становила 57,99%.