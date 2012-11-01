Кандидат у депутати намагався з’їсти протокол

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного виборчого штабу Об’єднаної опозиції, присутнім в комісії вдалося повернути протокол проте вже у зім’ятому вигляді.

М., відповідно до даних сайту ЦВК, за результатами голосування займає 12 позицію серед 20 кандидатів в народні депутати по цьому округу.