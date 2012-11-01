Кандидат у депутати намагався з’їсти протокол
02:46, 01 листопада 2012Політика
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На Черкащині у 197-й окружній виборчій комісії, що у місті Каневі, кандидат-самовисуванець, член Партії пенсіонерів України М., перебуваючи в ОВК, узяв зі столу один із протоколів ДВК і намагався його з’їсти.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласного виборчого штабу Об’єднаної опозиції, присутнім в комісії вдалося повернути протокол проте вже у зім’ятому вигляді.
М., відповідно до даних сайту ЦВК, за результатами голосування займає 12 позицію серед 20 кандидатів в народні депутати по цьому округу.
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