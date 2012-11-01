У Внутрішніх військах не коментують нібито передислокації підрозділів під Київ
15:15, 01 листопада 2012Політика
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У Внутрішніх військах МВС України не коментують інформацію окремих ЗМІ і політичних сил про нібито стягнення до Києва додаткових підрозділів ВВ МВС.
Ситація у Києві, кажуть, спокійна
Про це УНІАН повідомила прес-секретар командувача ВВ Вікторія Кушнір.
«Ми не вважаємо за доцільне коментувати цю інформацію. По-перше, тому що, згідно із наказом міністра, така інформація є конфіденційною, а по-друге, ніяких передумов для залучення до столиці додаткових спецпідрозділів немає. Крім того, згідно з інформацією Київського головного управління міліції, ситуація в столиці спокійна, регулярно на патрулювання виходить достатня кількість співробітників міліції для охорони громадського порядку», - сказала В.Кушнір.
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