Міліція заявляє, що сльозогінний газ на дільницях - не їхніх рук діло

"Останні кілька днів в Інтернет-виданнях з’являється інформація щодо безпідставного звинувачення правоохоронців: начебто працівники міліції не пропускають до окружних виборчих комісій міста Києва учасників виборчого процесу, спостерігачів та журналістів. Відділ зв’язків з громадськістю столичної міліції заявляє, що працівники органів внутрішніх справ на виборчих дільницях лише забезпечують охорону громадського порядку, причому тільки на прилеглій території ОВК. Безпосередньо до приміщення, де відбувається підрахунок голосів, правоохоронці можуть зайти лише на запрошення голови, заступника голови, секретаря або за спільним рішенням членів комісії для відновлення громадського порядку", - йдеться у заяві.

За кожним фактом звернення громадян, які, за їхніми словами, постраждали в сутичках з невідомими особами біля ОВК, у тому числі за фактами застосування невідомими особами в деяких ОВК сльозогінного газу міліцією проводиться дослідча перевірка.

Відділ зв’язків з громадськістю повідомляє, що працівники міліції, які забезпечували охорону громадського порядку на прилеглих територіях ОВК, сльозогінний газ не застосовували.

Також столична міліція закликає усіх учасників виборчих перегонів відстоювати свої права виключно у правовому полі, не влаштовувати різноманітних провокацій, не порушувати громадський порядок.