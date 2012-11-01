Яценюк сподівається, що опозиція зможе остаточно домовитись

Голова координаційної Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк сподівається, що переговори «Батьківщини» з іншими опозиційними силами, які за результатами виборів пройшли у новий парламент, будуть успішно завершені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові після зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко, відповідаючи на питання, чи тривають зараз переговори з лідером партії «УДАР» Віталієм Кличком.

«Ви знаєте, що переговори з О.Тягнибоком завершилися ще до моменту виборів, і я сподіваюся, що ми обов’язково завершимо переговори з іншими партіями, які хочуть сформувати потужну опозицію в українському парламенті», - сказав А.Яценюк.