Турчинов: план дій Кличка ідентичний коаліційній угоді

Керівник центрального виборчого штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов не бачить перешкод для підписання «УДАРом» угоди про створення більшості у ВР з «Батьківщиною» та «Свободою», оскільки запропонований цією партією план дій ідентичний коаліційній угоді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Турчинов заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи план дій, який оприлюднила партія «УДАР».

«Ви мені не назвали жодної нової позиції. Всі ці пункти є в угоді про створення коаліції демократичних сил», - сказав О.Турчинов.

Він зауважив, що оскільки програма «УДАРу» повторює угоду «Батьківщини» та «Свободи», то партія Віталія Кличка має доєднатися до цієї угоди.

«Коли вони погоджуються з цими пунктами, то я вважаю, що шлях тут тільки один – підписати угоду», - сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня партія «УДАР» запропонувала демократичним силам ухвалити план спільних дій у Верховній Раді VII скликання «Європейське майбутнє України», який, серед іншого, передбачає започаткування процедури імпічменту чинного Президента, денонсацію Харківських угод, проведення «справедливої» пенсійної реформи, полегшення податкового тиску, скасування мовного закону, підписання та ратифікацію Угоди про асоціацію з Європейським Союзом тощо.

Раніше, 19 жовтня, Об’єднана опозиція «Батьківщина» та Всеукраїнське об’єднання «Свобода» підписали угоду про створення коаліції в новій Верховній Раді.

Згідно з цим документом, опозиціонери зобов'язуються діяти спільно, зокрема, у питаннях скасування мовного закону, пенсійної реформи влади і податкового кодексу. Крім того, вони зобов'язуються не голосувати за зміни до Конституції, які передбачають обрання Президента у Верховній Раді, і обіцяють продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель на 2 роки і проголосувати за закон щодо розвитку української мови.