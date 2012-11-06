Глава PGNіG каже, що виторгувала у Газпрому 10% знижки і нову формулу

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомила голова правління PGNіG Гражина Пьотровська-Оліва сьогодні, 6 листопада, на прес-конференції у Варшаві.

Вона відмовилася назвати орієнтовну ціну палива, що купувалося, посилаючись на комерційну таємницю, проте наголосила, що нові умови дадуть змогу польській компанії купувати російський газ на "порівнянних умовах" з іншими найбільшими споживачами "Газпрому" в Європі.

Головними набутками досягнутої 5 листопада увечері угоди Г.Пьотровська-Оліва назвала, окрім нижчої ціни, зміну формули визначення вартості російського газу.

За її словами, ціна російського газу, що поставляється до Польщі, визначатиметься з урахуванням котирувань на спотовому ринку "блакитного палива", а не виключно нафтових котирувань.

Вона також наголосила, що дешевше паливо з Росії дасть змогу уникнути планованого з 2013 року подорожчання газу для польських споживачів, зазначивши, що PGNіG завдяки новому контракту має намір знизити ціну для своїх клієнтів.

"Наразі можемо сказати, що це буде істотна знижка", - заявила голова компанії.

Також Г.Пьотровська-Оліва повідомила, що вчора ввечері, після підписання контракту, компанія PGNіG відкликала свій позов з Міжнародного арбітражного суду в Стокгольмі, до якого зверталася з проханням змусити "Газпром" знизити газ у лютому поточного року.

Як повідомляв УНІАН, польська влада ініціювала процедуру подачі позову проти "Газпрому" до Міжнародного арбітражу в Стокгольмі в листопаді 2011 року після того, як їм майже за рік не вдалося добитися знижки на паливо, що поставлялося в країну.

PGNIG оцінив поліпшення своєї EBIDTA завдяки новим умовам поставок газу в приблизно 780-940 млн. дол., а раніше польські ЗМІ повідомляли про те, що 10-процентна знижка на російський газ дасть змогу країні щорічно заощадити близько 0,5 млрд доларів.

Довідка УНІАН. Найбільша країна Східної Європи – 38-мільйонна Польща, яка за рахунок власного видобутку газу покриває близько третини своїх потреб, з кінця 2010 року практично всі решта 70% імпортує з Російської Федерації. Згідно з контрактом між країнами на поставки палива, що діє до 2022 року, російська сторона зобов'язана щорічно продавати полякам до 10,25 млрд кубометрів газу при нинішньому споживанні в Польщі на рівні близько 14 млрд куб. м.

PGNIG є однією з найбільших у країні компаній, капіталізація якої на останньому закритті Варшавської фондової біржі становила більш як 7 млрд дол. Понад 70% акцій компанії перебувають у держвласності.