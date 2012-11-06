Магера не виключає, що ЦВК буде встановлювати результати у проблемних округах

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Магера заявив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання про дії Центральної виборчої комісії у разі неухвалення Верховною Радою законодавчого акта про врегулювання порядку проведення повторних виборів.

"За законом Центральна виборча комісія зобов’язана скласти 226 протоколів – 225 протоколів про результаті виборів у кожному з 225 округів та один про результати виборів у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Я думаю, що всі без винятку члени ЦВК зацікавлені в тому, аби так і було", - сказав А.Магера.

Заступник голови ЦВК додав: "Давайте доживемо до 12 листопада, і будемо виходити з тієї ситуації, яка буде станом на 12 листопада. Особисто я зацікавлений, щоб були складені всі, без винятку протоколи".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, Верховна Рада України рекомендувала Центральній виборчій комісії призначити повторні вибори в 5 одномандатних округах.

Згідно з ухваленою постановою, Верховна Рада рекомендувала Центвиборчкому призначити відповідно до закону про вибори народних депутатів повторні вибори в одномандатних округах №№94, 132, 194, 197 та 223.

Раніше Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).