Чи справді Тимошенко буде прем`єром?

Політологи коментують імовірність створення демократичної коаліції та затвердження уряду на чолі з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Відповідні результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей, передані УНІАН.

Центр нагадує, що 15 жовтня Блок Юлії Тимошенко й блок "Наша Україна - Народна самооборона" підписали угоду про створення коаліції в Верховній Раді VI скликання.

У зв’язку з цим Центр звернувся до політичних експертів з питанням: «Чи гарантує підписання угоди створення коаліції демократичних сил і затвердження уряду на чолі з ТИМОШЕНКО?».

Так, директор Європейського інституту інтеграцій та розвитку Дмитро ВИДРІН вважає, що дотримання угод гарантується є не їх підписанням, а рядом інших факторів. „Я звик спиратися на досвід і прецеденти. Український досвід засвідчує, що з десяти підписаних угод реалізуються лише 1-2. Відповідно 80-90% угод випадає в осад. У нас угоди тримаються не за рахунок підписантів, а за рахунок або грошей, або сласного великого бажання, або за рахунок зовнішньополітичних факторів. Якщо ці фактори спрацюють, то вірогідність існує”, - сказав Д.ВИДРІН.

У свою чергу, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ упевнений, що коаліція демократичних сил буде утворена. За його словами, створення «широкої коаліції» на цьому етапі політичного життя “помаранчеві” сили просто не можуть собі дозволити, бо вони давали інші обіцянки під час передвиборчої кампанії.

Водночас О.ДОНІЙ зауважив, що формальне створення коаліції демсил на основі БЮТ та НУ-НС ще не гарантує результативного голосування по кандидатурі Юлії ТИМОШЕНКО. “Незацікавлених у посиленні Ю.ТИМОШЕНКО достатньо в різних таборах. Тому їй доведеться попрацювати над залученням додаткових голосів, щоб забезпечити свою перемогу”, - вважає політолог.

Натомість голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що підписання угоди не дає абсолютних гарантій для створення коаліції.

„У багатьох існує відчуття ефекту дежа вю. Минулого року також політично створили демократичну коаліцію, але всі пам’ятають, що потім з нею сталося. Зараз є багато ризиків, які можуть розколоти цю новостворену коаліцію. Не секрет, що існує певна група ризику в «Нашій Україні» - близько десяти депутатів, які і з політичних, і ідеологічних, і особистісних міркувань не дуже схильні голосувати за Юлію ТИМОШЕНКО”, - зазначив В.ФЕСЕНКО.

Крім того, за його словами, є невизначеність з боку самого Президента. “Дуже помітно, що Президент коливається, він остаточно для себе ще не вирішив. ЮЩЕНКО хотів би знайти більш гнучкий формат коаліції. Все визначить боротьба за кожен депутатський голос”, - сказав політолог.

На його думку, ще одним приводом потенційного розколу може стати голосування по кандидатурі спікера Верховної Ради. “Про це зараз майже не говорять, але в кулуарах є й такі чутки. Навіть кандидатура КИРИЛЕНКА може бути проблемною”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Водночас керівник Центру розширення можливостей Віктор НЕБОЖЕНКО вважає вчорашнє підписання угоди між БЮТ та НУ-НС про створення коаліції тільки першим документом. „Це, швидше, договір про наміри або про розбіжності, ніж про коаліцію. Їм взагалі не варто було чіпати питання про те, хто буде прем`єр-міністром. Спочатку потрібно було домовитися про те, як вони бачать майбутнє Верховної Ради. А після того, як виберуть всі керівні органи Верховної Ради, потрібно було виходити на наступний договір – договір про коаліцію. Починати з найсолодшого – розділу виконавчої влади і фінансових потоків – це погана традиція, яка починає формуватися в українській політиці”, - переконаний експерт.

У свою чергу, директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ вважає, що “помаранчеві” створять коаліцію і Ю.ТИМОШЕНКО очолить уряд. „Так. Думаю, що буде уряд на чолі з ТИМОШЕНКО. Ситуація зараз докорінно відрізняється від тієї, яка була у 2005 році, коли «помаранчеві» виступали єдино силою. Сьогодні це дві різні політичні сили, об`єднані ситуативно. І, більш того, ТИМОШЕНКО зараз має набагато більшу вагу, ніж ЮЩЕНКО. Тому ЮЩЕНКО не зможе відмовити ТИМОШЕНКО”, - сказав експерт.

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, давати стовідсоткові гарантії того, що уряд очолить лідер БЮТ, поки що ризиковано.

Водночас, вважає він, НУ-НС і БЮТ цілком органічно заповнюють дві основні кадрові клітинки майбутньої коаліції. І жодного третього зайвого тут не виникає. Тому, швидше за все, коаліція відбудеться і процес її завершення ознаменується результативним голосуванням по посаді спікера і по посаді прем’єр-міністра, зазначив В.КАРАСЬОВ.

При цьому він зауважив, що “легкого життя для цієї коаліції не буде”. “Проблема цієї коаліції не в тому, щоб її створити, а в тому, що потім робити з цим “коаліційним щастям”. Запасу в 3-4 депутатських мандатів буде безмежно мало для того, щоб почувати себе в повній парламентській коаліційній безпеці. Тим більше, якщо Партія регіонів не буде давати жодних гарантій про ненапад і обере наступальний, атакуючий опозиційний стиль. Це може стати бар’єром для демонстрації коаліційної ефективності. Але це вже стосується процесу функціонування, а не формування коаліції”, - сказав В.КАРАСЬОВ.