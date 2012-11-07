Голова ЦВК: повторні вибори в січні були б набагато складніші

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Шаповал заявив сьогодні в інтерв’ю Першому національному телеканалу.

"Якби ЦВК прийняла це рішення (зараз), ми повинні б були призначати вибори десь на першу декаду січня. Уявіть собі першу декаду січня і уявіть собі умови фінансування виборчої кампанії. На початку року завжди виникають складнощі організаційного характеру, і тому це – додаткова проблема, яку треба, принаймні, враховувати", - сказав В.Шаповал.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера заявив, що повторні вибори народних депутатів за мажоритарною системою у п’яти проблемних округах можуть відбутися не раніше березня.

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"Строки призначення повторних виборів значно більше, хоча б з тієї причини, що Верховна Рада України сьомого скликання повинна обрати керівництво, сформувати комітети і після того перейти до законотворчої роботи. Внаслідок законопроектної роботи, гадаю, що може бути прийняття закону, який би дозволив та встановив рамки проведення повторних виборів з підстав, про які ЦВК говорить далеко не перший день відносно проблемних округів", - пояснив він.

У свою чергу член ЦВК Михайло Охендовський сьогодні нагадав, що державний бюджет України на 2012 рік не передбачає бюджетних призначень на проведення повторних виборів. "Сподіваємося, що відповідні видатки будуть враховані під час розгляду Верховною Радою проекту бюджету на 2013 рік", - сказав М.Охендовський. Водночас, за його словами, Центральна виборча комісія ще не визначала обсяг фінансових ресурсів, які необхідні для проведення повторних виборів.

"Розмір видатків Центральній виборчій комісії належить визначити", - зазначив член ЦВК.

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Довідка УНІАН. 5 листопада ЦВК ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).

"Визнати необхідність проведення повторних виборів в округах №№ 94, 132, 194, 197 та 223 та звернутися до Верховної Ради України щодо прийняття нею рішення стосовно проведення повторних виборів у цих округах", - йдеться у рішенні ЦВК.

6 листопада Верховна Рада ухвалила постанову, якою рекомендувала ЦВК призначити повторні вибори у цих 5 одномандатних округах.

Опозиція не згодна з рішенням про проведення перевиборів і вимагає від ЦВК встановити підсумки виборів у проблемних округах за протоколами дільничних виборчих комісій.